Ситуация в пунктах пропуска утром 26 марта. Новости

Очередь на выезд в КПВВ «Майорск» утром 26 марта. Фото: соцсети

Сегодня утром, 26 марта, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, за прошедшие сутки, 25 марта, всего через КПВВ было оформлено 33,5 тыс. человек и 4,8 тысячи транспортных средств:

КПВВ «Майорск» – 8190 человек и 1025 транспортных средств;

КПВВ «Марьинка» – 7595 человек и 1305 транспортных средств;

КПВВ «Новотроицкое» – 6185 человек и 1228 транспортных средств;

КПВВ «Гнутово» – 3358 человек и 920 транспортных средств;

КПВВ «Станица Луганская» – 8010 человек.

Сегодня утром на КПВВ на въезд и выезд находилось следующее количество транспортных средств:

КПВВ «Майорск» – 10/60;

КПВВ «Марьинка» – 10/40;

КПВВ «Новотроицкое» – 30/60;

КПВВ «Гнутово» – 80/60.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Марьинка»:

«Земляк»: «5:27. Доброе утро. На "Каргиле" в сторону Курахово машины заканчиваются на подъеме на мост (150+/-). Льготы – машин 30. Хвост растет»;

Галина: «9:39. Очередь общая на перекрестке Текстильщика, льготная где-то 40 машин, в льготной со 2 группой не пропускают. Зря не становитесь только время потеряете».

КПВВ «Новотроицкое»:

Натали: «8:30. Еленовка общая за остановкой. Льготы много. Автобусы штук 6. Пешую очередь толпой собрали до палатки МЧС. Машины первую партию запустили и проверяют уже минут 30»;

Анна: «9:10. Основная [на Мариуполь] далеко за поворот, до церкви. Льготная – машин 50. Супер-льгота прут, как бешеные. Основная и льгота стоят, движения практически нет. За все время продвинулись машин на 5».

О ситуации в КПВВ «Майорск, КПВВ «Гнутово» и КПВВ «Станица Луганская» пользователи социальных сетей не сообщают.

По данным «ЛНР», в пунктах пропуска на неподконтрольной украинским властям части украино-российской границы в Луганской области ситуация на 9:00 была следующей:

в пункте пропуска «Красный Партизан» ни на выезд находилось в очереди 20 автомобилей, на въезд машин не было;

в пункте пропуска «Должанский» на выезд ожидали проезда 40 автомобилей, на въезд очередей не было;

в пункте пропуска «Изварино» на выезд находилось 48 легковых автомобилей, на въезд – 8 транспортных средств.

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