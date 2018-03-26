Дети прифронтовых населенных пунктов Луганщины учатся в «ЛНР», – Тука. Общество

В Луганской области дети прифронтовых населенных пунктов посещают школы, расположенные на неподконтрольной Украине территории, и не во всех селах удается обеспечить транспортировку в украинские школы. Об этом на примере перешедшей под контроль украинских военных Катериновки (Луганская обл.) в эфире телеканала «112 Украина» рассказал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (МинВОТ) Георгий Тука.

«Я себе не могу представить, как такие населенные пункты, как Катериновка, можно сделать витриной [возвращения украинской власти на неподконтрольные территории]. Во-первых, это впритык к линии разграничения. Есть населенные пункты, которые фактически линия разграничения делит пополам», – говорит он.

«Позитив, безусловно, это возвращение украинской власти. там уже работает выездной пункт Ощадбанка, Пенсионный фонд работает. Детей возят автобусом в школу. В целом в населенном пункте сейчас проживает 291 человек, из них – 16 детей, что очень странно для людей, живущих на "большой" Украине, как вообще люди там живут», – продолжил Тука.

По его словам, наиболее ярким ответом на этот вопрос является фраза пожилой жительницы Катериновки, которая в одном из сюжетов СМИ сказала: «Я здесь 50 лет прожила и никуда не поеду». «Такие проблемы часто возникают вдоль всей линии соприкосновения. В частности, когда становится вопрос о судьбе детей, есть законодательство, согласно которому, если родители не соглашаются вывозить детей в интернат на учебный процесс, никто не имеет право это сделать», – отмечает он.

«На Луганщине есть три небольших населенных пункта вдоль Северского Донца, где дети учатся на оккупированной территории и практически каждый день пересекают Северский Донец и едут в школу учиться на оккупированную территорию», – сообщил Тука.

Замминистра МинВОТ добавил, что в прифронтовой зоне очень сложно обеспечить транспортировку детей в украинские школы. «Мы считали в свое время и хотели автобус закупить для этих населенных пунктов, там всего 8 детей, но на дорогу в одном и обратном направлении выходило более 4-х часов. Конечно, ни один ребенок такой нагрузки не выдержит, а в интернат отдать – родители категорически против», – сказал он.

Напомним, Катериновка – небольшое село вблизи КПВВ «Золотое» на Луганщине. До войны здесь проживало почти полтысячи жителей. Сейчас же почти вдвое меньше. В феврале 2018 года ВСУ взяли этот населенный пункт под свой контроль.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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