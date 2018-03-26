По Минским соглашениям Дебальцево должно быть под контролем Украины, – Тука. Новости

Украинские военные не нарушают Минские соглашения, занимая села в «серой зоне», кроме того, Дебальцево тоже должно быть под контролем украинских властей. Об этом на примере перешедшей под контроль украинских военных Катериновки (Луганская обл.) заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (МинВОТ) Георгий Тука.

«Я абсолютно не согласен с тем, что взятие под контроль последних населенных пунктов является нарушением Минских договоренностей. Потому что все эти населенные пункты, согласно протоколам Минских договоренностей, должны быть под контролем украинской центральной власти, в том числе Дебальцево», – говорит он.

Замминистра МинВОТ также отметил один из интересных фактов для прифронтовых населенных пунктов Луганщины. «Катериновка – это такой конгломерат: Горное, Золотое-1, Золотое-2, Золотое-3, Золотое-4 и Катериновка. В Золотых и Горном поставки газа централизовано есть, а в Катериновке никогда не было. В Горном уровень оплаты за потребленный газ составляет 95%. Я сомневаюсь, что где-то еще по Украине есть такие показатели. А там до линии столкновения всего 1,5 км», – рассказал Тука.

Напомним, Катериновка – небольшое село вблизи КПВВ «Золотое» в Луганской области. До войны здесь проживало почти полтысячи жителей, сейчас же почти вдвое меньше. В феврале 2018 года ВСУ взяли этот населенный пункт под свой контроль.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «112 Украина»

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