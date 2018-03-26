На Донетчине транслируются каналы «ДНР», – соцсети (Фото). Новости

В Бахмуте (Донецкая обл.) транслируются каналы «ДНР». Об этом сообщают пользователи соцсетей в Twitter.
«В Бахмуте по телику – снова полный комплект», – пишет автор поста. Также автор публикует фото:
Пользователи в соцсетях возмущены увиденным, а также тем, что власти не занимаются данной проблемой. Кроме того, жители Донетчины отмечают, что «республиканские» каналы транслируются не только в Бахмуте:
- Илья: «На борьбу с внешним врагом ресурсы выделяются по остаточному принципу»;
- «Donetskiy_online»: «Да уж. В рэцспубликах хоть что-то сделали не через ж. Ведь у них получилось все укр. каналы убрать? Как по мне, так это чистый саботаж, не более»;
- «Украиночка»: «У нас в Покровском районе с начала АТО идут росс. каналы, нет ни одного нашего, достали, и никому нет дела, все поселки, находящиеся в низине, смотрят эту х**ню»;
- «Grate Hohol»: «Это полный капец».
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