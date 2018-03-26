Прямо Дубай: В соцсетях раскритиковали планы «ДНР» по благоустройству Седово. Новости

В «ДНР» представили концепцию развития единственного морского курорта «республики» – поселка Седово. Об этом сообщают местные интернет-ресурсы.

«На сегодняшний день ведется работа по развитию курортной зоны поселка Седово», – уверяет «заместитель председателя совета министров ДНР» Дмитрий Трапезников.

В концепции развития поселка на 2018-2021 годы указано, что планируется реконструкция улицы Комсомольская – замена водопроводных сетей и существующих насосных пунктов; укрепление бунами, подпорной стенкой прибрежной и прогулочной зон, пострадавших в результате подтопления; расширение дорог для обеспечения безопасного движения; строительство вокзала; капитальный ремонт музея.

На презентации были представлены фото:

Жители неподконтрольной Донетчины раскритиковали данное сообщение. В одном из пабликов опубликовали свой вариант благоустройства Седово:

В целом большинство пользователей соцсетей настроены скептически, и новость о «развитии курортной зоны» у них вызывает лишь смех:

Василий: «Ожидание и реальность»;

Надежда: «Дурень думкой богатеет. Где картинку содрали к Седово-2022?»;

Руслан: «Прям Дубай»;

Дмитрий: «На второй фотографии, скорее, Седово-20222»;

Кулик: «Очень смешно»;

Влад: «После модернизации "Феникса" через очередные две недели я даже удивлен, что в Седово к 2022 году не будет космодрома. Гнать таких архитекторов надо»;

Надя: «А комендантский час отменят?»;

Светлана: «Как по мне, так мусорки для начала поставили бы... И огромные глыбы бетона вытащили»;

Алексей: «Вместо Эмиратов весь мир будет ездить в Седово»;

Наталья: «А море почистят?»;

«Moon»: «Не в этой жизни, не-не».

Также пользователи соцсетей пишут, что цены в Седово и сейчас высокие, при этом некоторые уверены, что благоустраивать будут лишь зону с элитными коттеджами:

Оксана: «И цены в этом Седово [будут], как в Эмиратах, хотя они такие и сейчас есть»;

Ярослав: «В Седово и так не каждый может приехать, а если реконструировать, то можно и цену поднять минимум в 2 раза, чтоб еще больше отсеять людей»;

Ирина: «Они сейчас на сараи цены не сложат»;

Валерий: «Ага, и пальмы-острова с элитными коттеджами сделают на море в Седово – для слуг народа, как в Саудовской Аравии».

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