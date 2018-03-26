Прямо Дубай: В соцсетях раскритиковали планы «ДНР» по благоустройству Седово. Новости

В «ДНР» представили концепцию развития единственного морского курорта «республики» – поселка Седово. Об этом сообщают местные интернет-ресурсы.
«На сегодняшний день ведется работа по развитию курортной зоны поселка Седово», – уверяет «заместитель председателя совета министров ДНР» Дмитрий Трапезников.
В концепции развития поселка на 2018-2021 годы указано, что планируется реконструкция улицы Комсомольская – замена водопроводных сетей и существующих насосных пунктов; укрепление бунами, подпорной стенкой прибрежной и прогулочной зон, пострадавших в результате подтопления; расширение дорог для обеспечения безопасного движения; строительство вокзала; капитальный ремонт музея.
На презентации были представлены фото:
Жители неподконтрольной Донетчины раскритиковали данное сообщение. В одном из пабликов опубликовали свой вариант благоустройства Седово:
В целом большинство пользователей соцсетей настроены скептически, и новость о «развитии курортной зоны» у них вызывает лишь смех:
- Василий: «Ожидание и реальность»;
- Надежда: «Дурень думкой богатеет. Где картинку содрали к Седово-2022?»;
- Руслан: «Прям Дубай»;
- Дмитрий: «На второй фотографии, скорее, Седово-20222»;
- Кулик: «Очень смешно»;
- Влад: «После модернизации "Феникса" через очередные две недели я даже удивлен, что в Седово к 2022 году не будет космодрома. Гнать таких архитекторов надо»;
- Надя: «А комендантский час отменят?»;
- Светлана: «Как по мне, так мусорки для начала поставили бы... И огромные глыбы бетона вытащили»;
- Алексей: «Вместо Эмиратов весь мир будет ездить в Седово»;
- Наталья: «А море почистят?»;
- «Moon»: «Не в этой жизни, не-не».
Также пользователи соцсетей пишут, что цены в Седово и сейчас высокие, при этом некоторые уверены, что благоустраивать будут лишь зону с элитными коттеджами:
- Оксана: «И цены в этом Седово [будут], как в Эмиратах, хотя они такие и сейчас есть»;
- Ярослав: «В Седово и так не каждый может приехать, а если реконструировать, то можно и цену поднять минимум в 2 раза, чтоб еще больше отсеять людей»;
- Ирина: «Они сейчас на сараи цены не сложат»;
- Валерий: «Ага, и пальмы-острова с элитными коттеджами сделают на море в Седово – для слуг народа, как в Саудовской Аравии».
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