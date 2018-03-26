«Феникс» в день дурака поднимет лимит продажи sim-карт. Новости

Представители оператора мобильной связи «Феникс» намерены поднять лимит продажи sim-карт. Об этом сегодня, 26 марта, сообщает «министерство связи».

«"Феникс" с 1 апреля поднимает лимит продажи sim-карт до 5 штук в одни руки, с 1 мая для удобства наших граждан полностью снимает ограничения на покупку карт на один паспорт», – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что жители временно неподконтрольных территорий Донецкой области жаловались, что несколько недель не могут приобрести стартовые пакеты местного мобильного оператора «Феникс» в отделениях «Почты Донбасса», которые являются официальными точками продаж sim-карт оператора. При этом в «ДНР» заявили, что с начала 2018 года абонентами «республиканского» оператора мобильной связи «Феникс» стали свыше 560 тыс. человек.

Напомним, с 11 января в «ДНР» недоступна связь «Vodafone Украина» (в «ЛНР» связь полностью восстановили 19 января). В этой связи жители массово начали переходить на услуги «республиканского» мобильного оператора «Феникс». Однако местный оператор не справляется с потоком абонентов. В этой связи в «ДНР» под «Феникс» начали перенастраивать «национализированные» базовые станции украинского оператора Life, которых насчитывается более 300 на неподконтрольной части Донетчины.

С 13 января в «ДНР» появилась возможность с «Феникса» звонить на номера «Vodafone Украина». После усиления станций Vodafone в подконтрольных Марьинке, Авдеевке и др. населенных пунктах сигнал начал поступать на окраины Донецка. 20 января в «ДНР» сообщили о возможности звонить в Украину со стационарных телефонов. Кроме того, найдены варианты звонить и с подконтрольной территории Украины в «ДНР».

16 января «министр связи ДНР» Виктор Яценко убеждал жителей, что для нормализации связи «Феникс» ему нужен месяц. Связь действительно улучшилась, но не в обещанном качестве: и в феврале, и в мартежители констатировали перебои и часто просто отсутствие сигнала «Феникса».

Также вопреки обещаниям «министра связи» до сих пор не удалось обеспечить жителей необходимыми стартовыми пакетами – за sim-картами «Феникса» в феврале все еще отмечались огромные очереди в почтовых отделениях Донецка, а если людей перед входом единицы – значит, стартовые пакеты просто не завезли. В ответ на нехватку стартовых пакетов Яценко винит завод по их производству в Московской области, который не справляется с нагрузками.

При этом в «ДНР» до сих пор принимается сигнал иного украинского мобильного оператора – «Интертелеком», работающего в формате CDMA.

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