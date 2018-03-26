В «ДНР»: Жители Донецка рассказали, сколько платят за роды. Новости

В неподконтрольном украинской власти Донецке стоимость родов в больницах им. Вишневского и им. Калинина стартует от 10 тыс. руб. (4630 грн по местному курсу). Все нюансы местные жители обсуждают в соцсетях.
Дончане пишут о собственном опыте и ценах:
- Екатерина: «Вишневского, 8-10 тыс. руб. (3704-4630 грн)»;
- Марта: «Это у кого в "Вишне" такие цены? Я лично сталкивалась с ценами 15-20 тыс. (6944-9259 грн)»;
- Екатерина: «Рожала 4 месяца назад у Прилуцкого, девчонки по палате платили 10 тыс. (4630 грн), но фамилию врача не знаю»;
- Лилия: «В июне там рожала, кесарево по договору, за все (роды, палата, выписка) отдали 11 тыс. руб. (5093 грн)»;
- Каролина: «Я "Вишню" десятой бы дорогой обходила. Просто по личному опыту. Не спорю, может, там и есть хорошие врачи, но денег выкачают немерено. По-моему, там всегда так было»;
- Аленка: «В Вишевского летом отдала 10 тыс. руб. (4630 грн) за кесарево, мне повезло. А все, с кем лежала, платили по 15 тыс. руб. (6944 грн)».
Местные жители объясняют, что, помимо родов, оплачивать приходится выписку:
- Марина: «Переплюнула всех Шлаковая, роды обошлись больше 30 тыс. руб. (13889 грн). А уж после родов и на выписку выкачали – сказать страшно»;
- Александр: «На выписку выкачали – это частные предприниматели, предлагающие услуги торжественной выписки с театром, фото- и видеосъемкой за космические деньги».
Дончане говорят и о том, что в «ДНР» с телеэкранов постоянно заявляют о бесплатной медицине, однако, на данный момент она бесплатна не для всех:
- Андрей: «Это в днр бесплатная медицина называется»;
- Оксана: «Так что, роды в ДНР бесплатные? И 10 тыс. (4630 грн) – это дешево? А если их нет, что тогда?»;
- Оксана: «Я так поняла, цена стартует от 10 тыс. руб. (4630 грн), при этом украинские роженицы рожают в ДНР бесплатно»;
- Юлия: «Рожают бесплатно только жены вояк... Им и палаты дадут отдельные, и все почести. А простые смертные, будьте любезны, минимум 10 тыс. (4630 грн) на стол. Так, знакомая 20 тыс. руб. (9259 грн) платила в Вишневского. А ждать до последнего, чтобы привезли на "скорой" и бесплатно родить, ну тоже, согласитесь, не всегда и всем везет нормально доехать до роддома, не дай Бог, конечно... Я вообще нашей бесплатной медицине удивляюсь. Гуманитарка регулярно поступает с медикаментами и т.д., а мы платим бешеные бабки за лечение и прочее».
Некоторые дончане настроены более радикально. «Платить?! Зачем мы тогда воюем, всю жизнь им платим», – пишет Юра.
При этом есть и дончане, которые рассказывают о меньшей стоимости родов, некоторые же утверждают, что не платили ничего вообще:
- Юлия: «В октябре рожала в 3-м роддоме, договаривалась с Чеченовой Екатериной, за роды отдала 5 тыс. руб. (2315 грн). Палата бесплатная»;
- Ваня: «Калинина, в 2015 году роды были бесплатные, единственное – покупали все то, что входило в список»;
- Каролина: «Сестра рожала в 2015-м , в 17-й больнице. Без договоренности, за все про все заплатили 3 тыс. (1389 грн)»;
- Марина: «Лежала на сохранении в Вишневского две недели назад, с меня ни рубля там не взяли, все медикаменты были из гуманитарки. И очень даже хорошее отношение было».
Ранее сообщалось, что в неподконтрольном Донецке за роды нужно оплатить «по квитанции». В какую сумму полностью обойдутся роды – зависит от того, есть ли «договоренность» с врачом.
Напомним, с принятием новой медицинской реформы роды в Украине становятся абсолютно бесплатными.
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