В Минсоцполитики рассказали, сколько в Украине переселенцев. Новости

По состоянию на сегодня, 26 марта, в Украине учтены 1 млн 491 тыс. 528 переселенцев или 1 млн 217 тыс. 71 семья из Донбасса и Крыма. Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики, ссылаясь на данные структурных подразделений социальной защиты населения областных и Киевской городской государственных администраций.

Как сообщалось ранее, по состоянию на 19 марта 2018 года в Украине было учтено 1 млн 490 тыс. 833 переселенца. Таким образом, за неделю число зарегистрированных внутренне перемещенных лиц увеличилось на 695 человек.

Предыдущие статданные о числе ВПЛ:

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