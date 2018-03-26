Путин никогда добровольно не уйдет из Донбасса, – военный эксперт. Новости

Российская Федерация никогда добровольно не уйдет ни из Крыма, ни из Донбасса. Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов.
«Путин никогда добровольно не уйдет ни из Крыма, ни из Донбасса. Можете даже на это не надеяться и забыть об этом навсегда. Россия может уйти из Донбасса только под сильнейшим международным давлением», – говорит он.
«Пока Украина не начнет предпринимать шаги для того, чтобы помочь международному праву заставить Путина уйти из Донбасса, ничего не изменится», – сказал Жданов.
Военный эксперт также считает, что введение временных международных администраций на Донбассе вполне реализуемый сценарий при выполнении ряда условий. Однако, по его мнению, принятие особого статуса Донбасса ради прекращения войны приведет фактически к федерализации Украины.
Как сообщалось ранее, заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрий Гримчак заявил, что миротворческая миссия на Донбассе может быть введена до конца года, если на это будет получено принципиальное согласие Российской Федерации.
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «112 Украина»
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