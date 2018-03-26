Команда экс-омбудсмена Украины продолжит защищать права переселенцев. Новости

Команда экс-омбудсмена Украины Валерии Лутковской намерена продолжить свою правозащитную деятельность с ней в качестве специалистов по защите прав человека в составе негосударственной правозащитной организации. Об этом рассказала экс-уполномоченная по правам человека Верховной Рады Украины Валерия Лутковская.

«Пока что команда решила, что наше задание и наше призвание – это защита прав. Поэтому пока что мы будем заниматься правозащитной деятельностью. Мы в ближайшее время оформим наши отношения, потому что это одни из лучших специалистов», – говорит она.

«В разных сферах – и в сфере доступа к публичной информации, специалист, который абсолютно несравнимый в своей сфере. Специалист в сфере внутренне перемещенных лиц и защите их прав, которая имеет огромное уважение со стороны тех организаций, которые занимаются правами ВПЛ. Это и специалист в сфере социально-экономических прав – один из лучших в этой стране», – рассказала Лутковская.

Как сообщалось ранее, 15 марта в Верховной Раде Украины путем открытого голосования была избрана омбудсменом Людмила Денисова. Экс-уполномоченная Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская считает, что процедура избрания нового омбудсмена была незаконной и подрывает институцию по защите прав человека в Украине.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Zik»

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