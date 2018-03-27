Большого выбора нет: В «ДНР» обсуждают отдых в Седово на майские праздники. Новости

В «ДНР» люди обсуждают, стоит ли ехать на майские праздники в Седово – единственный морской курорт «республик». Большинство пользователей в соцсетях отмечают, что делать в поселке нечего, кроме того, там очень грязно. Однако некоторые жители Донецка справедливо парируют, что альтернативы особой нет – отдыхать больше негде.

«Кто знает, когда начнется сезон в Седово – жемчужине ДНР? Есть что ловить на майские?», – интересуется мнением жителей неподконтрольной Донетчины Даниил.

В ответных комментариях мнения разделились. Люди пишут, что в этом поселке мусора много, а комфорта мало:

Вадик: «Мусор в море можно ловить»;

Алексей: «Жемчужина. Прошлым летом взял путевку на работе в Азов на 12 дней. Пробыл 4 дня и уехал домой. Отдыхайте вы сами в этой жемчужине. Ни ногой больше… Нужно страдать каким-то моральным мазохизмом, чтобы ехать отдыхать в Седово. Тот факт, что есть только Седово и больше ничего нет, не делает из этого мусорника на берегу моря – курорт. 1 км 400 метров я нес пакет от булки, от Азова до магазина, который находится через дорогу от рынка. Ни одной урны! Возле того магазина – просто картонная коробка стояла для мусора. Видимо, самые порядочные на весь поселок. По пути попался мусорный контейнер (внимание!) с крышкой, закрытый на замок. Все. Так что не надо рассказывать. Скелет от бывшей "Субмарины" настолько закидан мусором, что проще над ним саркофаг построить. И это я в середине июля был. Там еще как минимум месяц сезона после этого было»;

Сергей: «В Седово в довоенные времена делать нечего было. А с приходом процветающей рыспублики так вообще: как в фильме "Двенадцать стульев" – столица Васюки...»;

Екатерина: «Туда еще у кого-то есть желание ехать?»;

Влад: «Раньше можно было снять практически люкс за 300 грн (2012 год) на двоих – копейки для тогдашней зарплаты. Летом 2017 года похожий номер от 5 тыс. руб. Смысл? Если на машине на один день – тоже не вариант: где там можно проехать на пляж?»;

Дима: «Что в Седово можно ловить вообще»;

Татьяна: «Не советую туда ехать, там ооочень грязно, не море, а болото, и мошек зеленых миллион».

Есть и иная точка зрения. В частности, люди отмечают, что выбора особо нет, поэтому ехать в Седово стоит:

Владимир: «Че вы все накинулись, какое ни какое, а курортное место! Если не особо много денег, то можно отдыхать – все же не за домом»;

Юлия: «Ой, блин, ну как почитаешь, то все прям эстеты, Седово – фуфуфу. А в сезон и не пробьешься туда»;

Андрей: «Знаете, а я бы поехал... Несмотря на ваши комментарии. Море, воздух, чайки, тишина… Благодать! Да и просто пройтись-прогуляться по берегу. Так что – ловите момент. Радуйтесь жизни… Ну да, с ценами там, конечно… Накручивают полнейший космос. Ну а вообще же, пока что большого выбора для людей и нет. Или сам Кальмиус, или ставок в парке Щербакова. Но уж лучше Седово»;

Виктория: «В Седово есть пансионат "Азовская креветка". Там класс, и вкусно готовят… да и комнаты там недорогие»;

Оксана: «На безрыбье и рак рыба. Уж всяко лучше Седово, чем ставки и Кальмиус… Если денег нет на большее, не ропщите: Седово потянет»;

Сергей: «А еще есть варианты?».

Есть и люди, отмечающие, что им нравится комендантский час. «Какой ужас был, когда работала типа дискотека. Майями... Не спал весь поселок. И все ехали в тихое и спокойное Мелекино. А сейчас бабушки с внуками могут спокойно отдыхать. И комендантский час – это манна небесная, можно выспаться нормально, отдохнуть. В море накупаться. Рыбы вдоволь поесть и вернуться в город... Минус, конечно, отсутствие пляжа, но и его скоро почистят», – пишет Светлана.

Напомним, в соцсетях раскритиковали планы «ДНР» по благоустройству Седово.

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