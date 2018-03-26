Россия попытается получить уступки по Крыму в обмен на миротворцев на Донбассе, – Тука. Новости

Россия попытается получить уступки по Крыму в плане ослабления санкций и международного давления в обмен согласие о введении миротворческой миссии на Донбасс. Об этом рассказал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (МинВОТ) Георгий Тука, комментируя информацию американских СМИ о том, что Россия готова к вводу миротворцев на Донбасс по примеру Боснии и Герцеговины или Косово.

«В принципе, он для Украины приемлем, но нужно очень внимательно анализировать детали. В самом подходе ничего контроверсионного нет, но не нужно забывать, на каких условиях могут быть достигнуты такие договоренности. Я не исключаю, что Россия будет пытаться в обмен на такие уступки требовать уступки в отношении аннексированного Крыма», – говорит он.

По его мнению, сценарий миротворческой миссии на Донбассе по примеру Косово Украине не подходит. «Я больше внимания уделяю сценарию Боснии и Герцеговины, потому что, как свидетельствует печальный опыт Косово, международная миссия, которая там была введена, не удержала ситуацию под контролем», – продолжил Тука.

«Там продолжались этнические чистки. Этот межнациональный и межрелигиозный конфликт привел к тому, что Косово было признано, как независимое государство. Такой сценарий для Донбасса нас не устраивает, но это уже не принцип, это уже детали», – добавил он.

Как сообщалось ранее, Украина изучает опыт миротворцев для Донбасса на примере Боснии и Герцеговины, но не только его. В МинВОТ считают, что миротворческая миссия ООН при получении принципиального согласия России может быть введена на Донбасс до конца этого года.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «NewsOne»

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