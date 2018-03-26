Украина может оказаться виновной по Донбассу, – правозащитники . Новости

Через несколько лет Украина может остаться виновником военных преступлений на Донбассе, а РФ выйдет «сухой из воды». Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 26 марта, в ходе презентации в Киеве доклада «Живем как в резервации» сообщил руководитель полевой миссии правозащитной организации Truth Hounds Ярополк Бриних (на фото слева).

По его словам, Украина работает в направлении фиксации военных преступлений недостаточно системно. Генпрокуратура только в прошлом году открыла подразделение документирования военных преступлений на Донбассе.

«С другой стороны, точно известны факты, что Российская Федерация документирует возможные нарушения Украины во время обстрелов, ведения боев на территории т.н. "Л-ДНР". Она их постоянно расследует, постоянно фиксирует. И через год, два, три, пять мы войдем в ситуацию, когда России есть что представить и есть в чем публично обвинить Украину. А Украине, кроме действий общественных организаций, кроме действий международных мониторинговых миссий, будет фактически нечего представить публично. И Украина окажется виновником военных преступлений, которые сейчас происходят на ее территории. И оккупированной и контролируемой», – высказал мнение Ярополк Бриних.

При том, правозащитники отмечают, что на сегодня украинские силовики допускают значительные нарушения по размещению военных объектов вблизи гражданских жилмассивов. А это нарушения норм международного права. И эти случаи фиксируются российской стороной и могут быть публично представлены в международных судовых инстанциях.

«Из того, что можно реально сделать для уменьшения военных преступлений на Донбассе. Одной из важных проблем является расположение украинских военных объектов на контролируемой территории. Например, в Авдеевке есть три военных объекта, которые провоцируют атаки на гражданское население. И, фактически, делают противоположную сторону не виноватой в ранениях и смертях гражданских. Это блокпост на улице Воробьева, который, в принципе, не имеет военной необходимости, хотя находится там уже давно. Также это база в школе-интернате и в общеобразовательной школе. Захватывать образовательные объекты, в принципе, запрещено международным гуманитарным правом, это не считая того, что они находятся в зоне активной гражданской застройки», – подчеркнул Бриних.

В течение 2017 года международные мониторы зафиксировали 209 военных преступлений на Донбассе, связанных с обстрелами.

Читайте также: