Ситуация в пунктах пропуска днем 26 марта. Новости

Очевидцы продолжают обмениваться в социальных сетях ситуацией на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.
По состоянию на день сегодня, 26 марта, ситуация в пунктах пропуска следующая.
КПВВ «Майорск»:
- Елена: «11:27. На Майорске в сторону Горловки свободно»;
- Вячеслав: «13:36. Майорск – свободно в обе стороны. 14:17. На ДНР в сторону Артемовска машин дофига».
КПВВ «Марьинка»:
- Ангелина: «12:57. В сторону ДНР на Марьинском БП 6-7 авто перед броневиком. 13:27. Очередь перед броневиком, после броневика паспортный контроль. Его мы уже прошли, едем на ДНР БП».
КПВВ «Новотроицкое»:
- Артем: «11:15. Новотроицкое – пустой, в Донецк 10 машин. 11:23. Еленовка в Мариуполь – за поворот стоят, много авто»;
- Alex: «12:48. На Еленовке в Мариуполь очередь машин 20, за церковь. Это часов в 11:00»;
- Алина: «13:58. Ребятки, в общем ситуация конкретно на Еленовке в сторону Мариуполя: очередь до площади/рынка, где пешеходный переход».
О ситуации в КПВВ «Гнутово» и КПВВ «Станица Луганская» пользователи соцсетей не сообщают.
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