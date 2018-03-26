Ситуация в пунктах пропуска днем 26 марта. Новости

Очевидцы продолжают обмениваться в социальных сетях ситуацией на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 26 марта, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорск»:

Елена: «11:27. На Майорске в сторону Горловки свободно»;

Вячеслав: «13:36. Майорск – свободно в обе стороны. 14:17. На ДНР в сторону Артемовска машин дофига».

КПВВ «Марьинка»:

Ангелина: «12:57. В сторону ДНР на Марьинском БП 6-7 авто перед броневиком. 13:27. Очередь перед броневиком, после броневика паспортный контроль. Его мы уже прошли, едем на ДНР БП».

КПВВ «Новотроицкое»:

Артем: «11:15. Новотроицкое – пустой, в Донецк 10 машин. 11:23. Еленовка в Мариуполь – за поворот стоят, много авто»;

Alex: «12:48. На Еленовке в Мариуполь очередь машин 20, за церковь. Это часов в 11:00»;

Алина: «13:58. Ребятки, в общем ситуация конкретно на Еленовке в сторону Мариуполя: очередь до площади/рынка, где пешеходный переход».

О ситуации в КПВВ «Гнутово» и КПВВ «Станица Луганская» пользователи соцсетей не сообщают.

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