В «ДНР»: Жители Донецка обсуждают, что делать с бездомными собаками. Новости

В неподконтрольном Донецке обсуждают ситуацию с бездомными животными, в частности – с собаками. Дончане в соцсетях пишут, что должен быть контроль за хозяевами, чтобы не выбрасывали животных на улицу. Кроме того, отмечают, что в приютах для животных нет мест.

«Донецк. Пишу по свежим следам. Утром ехал по делам на Бирюзова через Азотный, там есть такая улица – Нижнеангарская, через поле. Где-то посередине пути на дорогу выбежала свора собак (около 5-6 шт.), и кинулись все разом под колеса. К сожалению, я сбил одну из них. Буквально через 30 минут назад возвращаюсь той же дорогой, и на том же самом месте – практически в хлам убитая машина. Конечно, это только догадки, но я более чем уверен, что авария произошла из-за собак», – написал автор поста 26 марта.

Жители Донецка в соцсетях отмечают, что виноваты в этой ситуации не собаки, а их хозяева и городские «власти», а также предлагают свои варианты решения проблемы:

Макс: «Дебильные не собаки, а их хозяева и городские власти»;

Александр: «Те, кто заводит любую живность, должны проходить регистрацию в ветучреждениях и чиповать (животных). И если будет обнаружена бездомная тварь, считываешь инфу с чипа – и к хозяевам за объяснениями и штрафом»;

Анастасия: «Помню, еще много времени тому назад, когда массово грызли людей на улицах, я тоже высказалась о контроле за численностью и за хозяевами. Там такое началось... На людей всем пофиг, главное, нужно объяснять, чтоб дети не трогали собак, а момент, что могут тронуть собаки – это причислялось к категории фантастики»;

Иван: «Сразу видно, на кого собаки ни разу не кидались. Дело случая»;

Ирина: «Нужно сначала контроль, чтобы животные не попадали на улицу, а потом решать, что делать с теми, кто уже есть. А то вы будете истреблять, а кто-то выпускать, и будет непрерывный процесс»;

Андрей: «Но не отстрелами эту проблему надо решать».

Некоторые дончане выступают в защиту собак:

Владислава: «Не надо кого-то убивать»;

Абдулла: «Как автор поста еще не написал, что его в машине собаки покусали!»;

Андрей: «Собаки на адекватных людей не бросаются».

Также жители Донецка рассказывают о случаях нападения. «Я и мои дети, идущие из садика – неадекватные?! Я безумно люблю собак, по возможности помогаю приюту… Вот усыпление как мера. Так как в приютах у нас просто даже нет мест. Но это сугубо на неадекватных псов должно распространятся», – пишет Ксения.

Напомним, в Мариуполе появилась мобильная операционная ветеринарной медицины. Это первая и единственная операционная в Донецкой области такого уровня. Она призвана решать проблему бродячих животных, как в Мариуполе, так и в населенных пунктах вблизи линии разграничения.

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