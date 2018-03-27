Под «зонтиком» США: Как договаривались о миротворцах в Боснии и Герцеговине. Новости

Перед тем, как в Боснии и Герцеговине были введены миротворческие войска ООН и временные международные администрации, был сложный процесс переговоров о достижения мира. Об этом, делясь опытом для Донбасса, рассказал австрийский дипломат, президент Австрийского фонда плана Маршалла и верховный представитель ООН в Боснии и Герцеговине в 1997-2002 гг. Вольфганг Петрич.

«В 1992-1995 годах была ужасная война в Боснии и Герцеговине. Вся бывшая Югославия пострадала от этой войны. Началось все в Словении, когда она начала выходить из состава Югославии, потом подключилась Хорватия. Но реально война началась тогда, когда сербы, которые жили в Хорватии, хотели присоединиться к Сербии. Это было далеко, потому что между Сербией и Хорватией пролегает Босния и Герцеговина», – говорит он.

«Когда война пришла в Боснию и Герцеговину в 1992 году, были катастрофические последствия – более 100 тыс. человек погибло за 3 года, была блокада на 3 года. Это была самая длительная осада в современной истории Европы. Из 4 млн человек населения Боснии и Герцеговины более 2 млн человек были беженцами либо перемещенными лицами», – продолжил Петрич.

По его словам, к моменту договоренности о прекращении огня и подписании мирных Дейтонских соглашений в Боснии и Герцеговине более 90% экономики было уничтожено, не работали фабрики, заводы. «В Боснии и Герцеговине живут сербы, хорваты и босняки-мусульмане. Пока сербы воевали с босняками в первой части войны, там еще была и война между боснийцами и хорватами. Это было очень запутано все, поэтому договориться о мире было очень сложно», – отмечает дипломат.

Договориться о мире переговорщикам удалось только в 1995 году «под зонтиком» США. «Они посадили всех за стол переговоров – не только враждующие стороны, но и внешних врагов, которые напали на суверенную страну Боснию и Герцеговину, чтобы они тоже участвовали. Потому что даже если вы ненавидите кого-то, потому что он принес войну в вашу страну, чтобы прийти к миру, иногда приходится говорить с людьми, которые вам не нравятся. Это политика, это сложно, но это делать нужно», – рассказывает Петрич.

«Только если все участвуют, тогда есть шанс и реальная возможность договориться о мире. Поскольку враги не умеют говорить друг с другом, для этого необходима внешняя помощь – медиаторы, переговорщики и в данном случае – это были американцы и европейцы, которые помогли разработать мировое соглашение», – подчеркнул эксперт.

Дипломат добавил, что в Боснии и Герцеговине работали гражданская и военная администрации, а также миротворческие войска ООН для обеспечения безопасности. «Был важный принцип – страну нельзя разделять, территориальная целостность страны должна быть сохранена, и даже враги согласились с этим – это важно. Вторая вещь – из-за этой неприязни части, где жили сербы, получили особый статус. Сейчас, по сути, две таких структуры, которые стали автономными – это Республика Сербия и Федерация боснийцев и хорватов. Они работали вместе с одним правительством», – сказал он.

Как сообщалось ранее, по словам заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгия Туки, украинское правительство изучает опыт миротворцев для Донбасса на примере Боснии и Герцеговины.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV

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