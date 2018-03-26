Карт минных полей нет ни у кого, а люди продолжают гибнуть, – правозащитники о Донбассе. Новости

Неразорвавшиеся снаряды, растяжки и мины продолжают быть серьезной опасностью для мирных жителей в зоне проведения АТО на Донбассе. Общественники зафиксировали еще несколько случаев подрыва гражданских лиц во второй половине 2017 года. Среди жертв – один ребенок. Об этом сегодня, 26 марта, отвечая на вопрос корреспондента «Донецких новостей», сообщил координатор отдела Документирования нарушений прав человека на Донбассе БФ «Восток-SOS» Вячеслав Лихачев (на фото).

«В ходе миссии мы задокументировали два случая, которые имели место в декабре 2017 года в селе Катериновка (Попаснянский район, подконтрольная Украине часть Луганской области, – прим. ред.). Два подрыва мирных граждан на растяжках. Это тот случай, когда у нас есть свои предположения, но мы не знаем точно, кто устанавливал растяжки непосредственно в населенном пункте. В интервью с разными людьми мы зафиксировали случаи, которые происходили и раньше. В том числе, факт подрыва на снаряде в августе 2017 года ребенка в селе Теплом (Станично-Луганский район, подконтрольная Украине часть Луганской области, – прим. ред.)», – рассказал правозащитник.

По его словам, сейчас таких случаев меньше, чем в 2015-2016 годах, в основном, потому что люди боятся ходить туда, где опасно. «Они просто не ходят в лес собирать хворост и за дровами, потому что опасно. А в результате сидят, в общем-то, без отопления, если им топливо не привозят гуманитарные организации. Люди не выпасают там скот и не вспахивают поля там, где существует минная опасность», – заключил Лихачев.

Общественники говорят, что гуманитарное разминирование территорий Донбасса медленно, но идет, с большой помощью международного сообщества. Одна из основных проблем – отсутствие карты минных полей. «Карт минных полей нет ни у кого. В 2014-2015 году мины, растяжки устанавливались хаотично. Вокруг позиций устанавливают временные растяжки, просто не фиксируя, где они ставятся. И, в том числе, следующая ротация, прибывая на позиции, не знает, где они стоят. Это представляет собой огромную проблему и будет представлять проблему еще долгое время», – рассказывает исполнительный директор БФ «Восток-SOS» Александра Дворецкая (на фото).

Кроме того, получить доступ на заминированные территории гуманитарным организациям пока довольно проблематично. Это возможно только представителям Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и военными, если речь идет о прифронтовой территории.

Так же проблемой является адаптация учебных программ в школах, техникумах и вузов, действующих в зоне АТО. Сейчас этот вопрос закрывают международные организации, в частности, благодаря проведению лекций, изданию памяток, брошюр и пр.

Как сообщалось ранее, общественные организации с 17 по 23 декабря 2017 года проводили в зоне АТО мониторинг гуманитарной и социальной ситуации, результаты которого были представлены в докладе «Живем как в резервации».

В частности, отмечалось, что в условной 10-километровой «серой зоне», примыкающей к линии разграничения на Донбассе, ситуация остается стабильно плохой. Кроме того, из-за «нерасторопности» профильных ведомств через несколько лет Украина может остаться виновником военных преступлений на Донбассе, а РФ выйдет «сухой из воды».

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