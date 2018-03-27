Директор Vodafone рассказал, когда на неподконтрольном Донбассе будет сеть 3G. Новости

На неподконтрольной Украине части Донецкой и Луганской области мобильный оператор Vodafone не планирует восстанавливать сеть 3G. Об этом сегодня, 27 марта, «Донецким новостям» сообщил директор по корпоративному управлению и контролю «Vodafone-Украина» Олег Проживальский.

«Мы не будем инвестировать в ту территорию, пока там не стабилизируется ситуация. Пока мы не будем уверены, что вложив туда средства, наше оборудование будет гарантированно работать – нет, не будем [подключать сеть 3G]», – сказал Проживальский.

Он также констатировал, что в «ДНР» у компании фактически «отжали» производственные мощности. «Они же забирают оборудование – и наше, и не только. Сейчас вот они практически "отжали" наше оборудование. Они хозяйничают, забрали ключи и делают, что считают нужным. Кто будет в таких условиях инвестировать? Никто», – подчеркнул директор компании.

Проживальский дополнил, что пока в «ДНР» компания сможет восстановить сеть Vodafone только на уровне трехгодичной давности. «Единственное, если они изменят свое отношение к нашей работе в той зоне и будут готовы вернуть нам ключи, чтобы мы там контролировали работу нашего оборудования, то мы восстановим сеть только до уровня трехгодичной давности. Т.е. мы только отремонтируем имеющееся там оборудование. А о новых инвестициях, скажем в 3G и 4G, пока вопрос не стоит», – резюмировал директор компании.

В ходе сегодняшней в Киеве пресс-конференции Проживальский также рассказал, как «Vodafone-Украина» вела финансовую деятельность, работая на неподконтрольной территории, о нюансах Минских переговоров по вопросу восстановления связи Vodafone в «ДНР» и «ЛНР». Он дополнил, что «Vodafone-Украина» нашла взаимопонимание с луганской стороной, поэтому в «ЛНР» связь удалось восстановить, ее качество будет улучшено до начала лета, уже подготовлено 8 тонн оборудования для завоза в «ЛНР». В отличие от «ЛНР» переговоры с «ДНР» проходят трудно. «Но на последней встрече мы поставили Донецку условие – если будете и дальше с нами играться, мы просто демонтируем оборудование, которое работало на донецком направлении. Мы уже более двух месяцев здесь в простое, и толку нет», – заявил директор. Но компания готова послать в «ДНР» специалистов, если получит гарантии их безопасности.

Напомним, с 11 января в «ДНР» недоступна связь «Vodafone – Украина» (в «ЛНР» связь полностью восстановили 19 января). В этой связи жители массово начали переходить на услуги «республиканского» мобильного оператора «Феникс». Однако местный оператор не справляется с потоком абонентов.

С 13 января в «ДНР» появилась возможность с «Феникса» звонить на номера «Vodafone Украина». После усиления станций Vodafone в подконтрольных Марьинке, Авдеевке и др. населенных пунктах сигнал начал поступать на окраины Донецка. 20 января в «ДНР» сообщили о возможности звонить в Украину со стационарных телефонов. Кроме того, найдены варианты звонить и с подконтрольной территории Украины в «ДНР».

В «ДНР» восстановить сигнал Vodafone не представляется возможным, т.к. «республиканские власти» постоянно выдвигают новые условия и не соглашаются на вариант, который был использован в «ЛНР». Из последних требований «ДНР», что «Vodafone – Украина» должна заплатить 800 млн руб. в качестве «налогового» долга.

При этом в «ДНР» до сих пор принимается сигнал иного украинского мобильного оператора – «Интертелеком», работающего в формате CDMA.

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