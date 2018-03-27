Vodafone собрала 8 тонн оборудования для «ЛНР». Но везти нужно через «ДНР». Новости

Компания «Vodafone-Украина» подготовила 8 тонн оборудования, которое необходимо завезти в «ЛНР» и благодаря чему удастся восстановить полноценную связь украинского мобильного оператора. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 27 марта, на пресс-конференции в Киеве заявил директор по корпоративному управлению и контролю «Vodafone-Украина» Олег Проживальский (на фото).

Он акцентировал, что вопрос восстановления связи Vodafone в «ДНР» и «ЛНР» можно решить сейчас только в ходе переговоров в Минске. «Альтернативы Минским переговорам нет. Я уже дважды принимал участие в заседании. Первые переговоры были не конструктивными. Но, в принципе, мы с луганской стороной о многом договорились, а с донецкой стороной – абсолютно ни о чем. И на последней встрече мы с луганской стороной уже договорились, что мы где-то около 8 тонн оборудования, запчастей подготовили для завоза на ту территорию. Это доставят наши специалисты. Луганская сторона с этим согласилась», – сказал Проживальский.

Он уточнил, что данное оборудование – это не дополнительные инвестиции. «Это те запчасти и оборудование, которые мы насобирали в течение нескольких лет, это лежит на складах. Все на территории Украины. Это не расценивается как помощь каким-то там сепаратистским органам, это действительно гуманитарная помощь, помощь людям, которые нуждаются в нормальном качестве мобильной связи. Потом что, как я говорил – покрытие уменьшилось, качество сигнала ухудшилось практически на 50%», – сообщил директор компании.

Проживальский дополнил, что компания «Vodafone-Украина» настаивает, чтобы процесс доставки в «ЛНР» оборудования был осуществлен при сопровождении ОБСЕ, чтобы была обеспечена безопасность специалистов и самого оборудования.

Но проблема в том, что между подконтрольной и неподконтрольной частью Луганской области нет автомобильного переезда, единственный автомобильный мост в Станице Луганской был взорван. «Поэтому нет возможности, чтобы наши автомобили туда проехали. И они должны заезжать через неподконтрольную часть Донецкой области, а потом ехать в Луганск. Сейчас мы работаем над этим вопросом. И я уверен, что с украинской стороны будет дано такое разрешение, мы сможем туда заехать и восстановить качество сети», – уточнил руководитель компании.

Также в ходе пресс-конференции Проживальский рассказал, как «Vodafone-Украина» вела финансовую деятельность, работая на неподконтрольной территории. Он дополнил, что «Vodafone-Украина» нашла взаимопонимание с луганской стороной, поэтому в «ЛНР» связь удалось восстановить и ее качество будет улучшено до начала лета.

Напомним, с 11 января в «ДНР» недоступна связь «Vodafone – Украина» (в «ЛНР» связь полностью восстановили 19 января). В этой связи жители массово начали переходить на услуги «республиканского» мобильного оператора «Феникс». Однако местный оператор не справляется с потоком абонентов.

С 13 января в «ДНР» появилась возможность с «Феникса» звонить на номера «Vodafone Украина». После усиления станций Vodafone в подконтрольных Марьинке, Авдеевке и др. населенных пунктах сигнал начал поступать на окраины Донецка. 20 января в «ДНР» сообщили о возможности звонить в Украину со стационарных телефонов. Кроме того, найдены варианты звонить и с подконтрольной территории Украины в «ДНР».

В «ДНР» восстановить сигнал Vodafone не представляется возможным, т.к. «республиканские власти» постоянно выдвигают новые условия и не соглашаются на вариант, который был испольован в «ЛНР». Из последних требований «ДНР» – «Vodafone – Украина» должна заплатить 800 млн руб. за ранее использованную электроэнергию.

При этом в «ДНР» до сих пор принимается сигнал иного украинского мобильного оператора – «Интертелеком», работающего в формате CDMA.

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