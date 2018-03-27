«ДНР» не сможет перепрошить наше оборудование под себя, – Vodafone. Новости

«ДНР» не сможет перепрошить под нужды того же «республиканского» оператора «Феникс» оборудование украинского мобильного оператора Vodafone, оставшееся на неподконтрольной Украине части Донецкой области. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 27 марта, в ходе общения с журналистами сообщил директор по корпоративному управлению и контролю «Vodafone-Украина» Олег Проживальский.

«Нет, не удастся. Для того, чтобы им удалось что-то создать на нашем оборудовании, нужно, чтобы кто-то им поставил на него новое программное обеспечение. Потому что это оборудование запрограммировано работать не автономно, а через нашу сеть, через наш материнский центр, который находится здесь, на подконтрольной территории. "Перепрошить" сможет только поставщик оборудования. Но я не думаю, что поставщики к ним зайдут. Тот, кто попытается это сделать, получит те же санкции, что и китайский производитель, который попытался аналогичное сделать в Северной Корее и получил штраф в 1 млрд [долларов]», – сказал Проживальский.

Правда он отказался озвучить наименование китайского производителя, о котором идет речь.

В ходе пресс-конференции Проживальский также рассказал, как «Vodafone-Украина» вела финансовую деятельность, работая на неподконтрольной территории, о нюансах Минских переговоров по вопросу восстановления связи Vodafone в «ДНР» и «ЛНР». Он дополнил, что «Vodafone-Украина» нашла взаимопонимание с луганской стороной, поэтому в «ЛНР» связь удалось восстановить, ее качество будет улучшено до начала лета, уже подготовлено 8 тонн оборудования для завоза в «ЛНР». В отличие от «ЛНР» переговоры с «ДНР» проходят трудно. «Но на последней встрече мы поставили Донецку условие – если будете и дальше с нами играться, мы просто демонтируем оборудование, которое работало на донецком направлении. Мы уже более двух месяцев здесь в простое, и толку нет», – заявил директор. Но компания готова послать в «ДНР» специалистов, если получит гарантии их безопасности.

Напомним, с 11 января в «ДНР» недоступна связь «Vodafone – Украина» (в «ЛНР» связь полностью восстановили 19 января). В этой связи жители массово начали переходить на услуги «республиканского» мобильного оператора «Феникс». Однако местный оператор не справляется с потоком абонентов.

С 13 января в «ДНР» появилась возможность с «Феникса» звонить на номера «Vodafone Украина». После усиления станций Vodafone в подконтрольных Марьинке, Авдеевке и др. населенных пунктах сигнал начал поступать на окраины Донецка. 20 января в «ДНР» сообщили о возможности звонить в Украину со стационарных телефонов. Кроме того, найдены варианты звонить и с подконтрольной территории Украины в «ДНР».

В «ДНР» восстановить сигнал Vodafone не представляется возможным, т.к. «республиканские власти» постоянно выдвигают новые условия и не соглашаются на вариант, который был использован в «ЛНР». Из последних требований «ДНР», что «Vodafone – Украина» должна заплатить 800 млн руб. в качестве «налогового» долга.

При этом в «ДНР» до сих пор принимается сигнал иного украинского мобильного оператора – «Интертелеком», работающего в формате CDMA.

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