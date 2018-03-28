Реформа децентрализации на Донбассе проходит с помощью ПРООН. Новости

В Донецкой и Луганской областях в сотрудничестве с украинским правительством в реформе децентрализации местным громадам помогают международные организации. Об этом рассказал советник по вопросам демократического управления Программы развития ООН (ПРООН) в Украине Маркус Бранд.

«На местном уровне мы работаем над созданием административных сервисных центров. Когда в подобных проектах принимает участие местное сообщество, оно может влиять на дизайн помещения, обговорить необходимые им услуги этого центра или убедиться в доступности этого центра для людей с особыми потребностями», – говорит он.

«Такое участие людей дает позитивный результат и позволяет предоставлять услуги на более высоком уровне, разумнее распределять ресурс и в итоге – лучше соответствовать потребностям местных сообществ. У нас много международных партнеров, но важно, что люди не ждут, а готовы сами приложить усилия для изменений в стране», – продолжил Бранд.

Он также рассказал, почему ПРООН поддерживает реформу децентрализации в Украине. «Для Евросоюза важно увеличить уровень прозрачности и уменьшить уровень коррупции. Это необходимо в первую очередь жителям Украины. Подписание Соглашения об ассоциации Украины с ЕС влияет на все сферы жизни, политику, экономику. Это ощутимый вызов тому, чтобы привести украинское законодательство к европейскому знаменателю», – сказал эксперт.

«Но это не самоцель. Главное – улучшить жизнь украинцев: от системы здравоохранения до сохранения окружающей среды. Чтобы все заработало на высоком европейском уровне, необходимо пересмотреть административную систему и законодательную базу», – добавил Бранд.

Эксперты ПРООН считают, что децентрализация поможет снизить уровень бюрократии в Украине. При участии местных активистов такие проекты ПРООН были успешно реализованы на западной Украине, в Тернополе и Ровно, сейчас на очереди – Донецкая и Луганская области.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «UATV»

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