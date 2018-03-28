Миротворцы должны добиться демилитаризации Донбасса, – Тука. Новости

Главная задача миротворческой миссии ООН – это разоружение незаконных вооруженных формирований на Донбассе, без этого мира на востоке Украины не будет. Об этом рассказал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука.
«Нужно изучать в деталях. С точки зрения глобальной – ничего нового в предложении я не увидел, ничего сверхъестественного, а в деталях может быть много неожиданностей, к сожалению, негативных. Опыт [миротворцев] мы изучаем на примерах Балканских стран, как позитивный, так и негативный», – говорит он.
«Самое главное – добиться демилитаризации Донбасса, потому что, если останутся мощные незаконные вооруженные формирования на территории Донбасса, то любая администрация ничего не будет стоить, потому что условия диктовать будут именно незаконные вооруженные формирования», – продолжил Тука.
По его словам, негативные последствия введения миротворческих войск ООН были в Косово и ряде других регионов. «Когда международная миссия не справилась с ситуацией и фактически продолжилось межэтническая, межрелигиозная резня. Что касается Косово, то эксперты в свое время признали единственным возможным путем для прекращения войны – это признание статуса Косово, как отдельного независимого государства», – сказал он.
«Такой сценарий для нас, конечно, не подходит. Если взять другой образец – Босния и Герцеговина, Славония – этот образец нам подходит. В сути самого предложения ничего нового нет, надо изучать детали», – добавил Тука.
Как сообщалось ранее, содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова Михаил Пашков считает, что дальнейшая политика России после президентских выборов четко просматривалась в речи Владимира Путина в его обращении к Федеральному собранию, и компромиссов по Донбассу в ней нет.
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «5 канал»
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