Процессом компенсации ущерба от войны на Донбассе занимается Минюст, – Гримчак. Новости

В Украине нет готового реестра промышленных и гражданских объектов, по которым можно подавать исчерпывающий иск о компенсации ущерба от вооруженного конфликта на Донбассе, такой перечень еще находится в стадии разработки. Об этом рассказал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (МинВОТ) Юрий Гримчак.

«У нас есть единственная организация – это Министерство юстиции Украины, которое сегодня собирает данные, которые поставляет прокуратура, СБУ и Национальная полиция о тех объектах, которые были утрачены на оккупированных территориях, которые были вывезены, которые пострадали во время боевых действий», – говорит он.

«Министерство юстиции признано органом, который подает от имени Украины в международные суды о возмещении ущерба. Часть предприятий, которые вывезены в Россию, понятно, что мы их потеряли, а те, которые есть, еще до прошлого года были под юрисдикцией Украины, последние были потеряны в декабре 2017 года», – продолжил Гримчак.

По его словам, компенсировать ущерб от боевых действий на Донбассе, в том числе гражданским лицам должна Российская Федерация. «У нас есть несколько исков в Европейском суде по правам человека, в Международном уголовном суде, и еще готовятся несколько исков. Точно не могу сказать, но там огромные суммы, потому что потери Украины оцениваются в сотни миллиардов долларов», – сказал он.

Замминистра МинВОТ добавил, что успех судебных решений о компенсации ущерба зависит от качества собранных материалов доказательной базы. «Над этим работают очень серьезно. У нас есть оккупированные территории, а компенсация ущерба – это одна из международных норм для страны-агрессора. В данном случае у нас есть все шансы выиграть», – отметил Гримчак.

Как сообщалось ранее, по оценкам эксперта аналитического центра Atlantic Council в отчете «Цена агрессии Кремля в Украине», экономические потери Украины от агрессии России в Крыму и на Донбассе составили не менее 100 млрд долларов.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Zik»

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