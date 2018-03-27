Директор «Vodafone-Украина» рассказал, как компания оплачивала услуги на неподконтрольном Донбассе. Новости

На сегодняшний день на неподконтрольной Украине территории Донбасса из строя вышло 50% оборудования украинского мобильного оператора Vodafone. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 27 марта, на пресс-конференции в Киеве заявил директор по корпоративному управлению и контролю «Vodafone-Украина» Олег Проживальский.

Он отметил, что на неподконтрольной Украине территории ситуация у компании очень сложная. «Мы не можем там ремонтировать оборудование. По последним данным, которые мы отследили по Луганской области, где сейчас деградация оборудования составляет 50%. Понятно, что это требует какого-то вмешательства, проведения ремонтов, иначе это влияет на площадь покрытия, качество связи», – отметил Проживальский.

Директор уточнил, что в «ДНР» и «ЛНР» есть компании, которые могут проводить обслуживание техники. «Но сложность заключается в том, что мы не можем с ними акты подписать. Т.е. они нам выставляют за работу счета и акты, а юридически мы их оформить не можем. Мы компания, которая работает по украинскому, английскому и американскому законодательству, поэтому не можем ничего сделать», – сказал руководитель «Vodafone-Украина».

Олег Проживальский подчеркнул, что в нынешних условиях компания может вести хозяйственную деятельность по образцу прошлых лет. «Мы можем работать, как работали раньше. А еще год назад мы платили за электроэнергию, используемую на неподконтрольной территории, у нас был договор с ДТЭК и мы оплачивали здесь, на украинской стороне. Год назад там работали все экстренные службы, т.к. коммутация шла через "Укртелеком". Когда они отобрали на той стороне "Укртелеком" и ДТЭК, то действие договоров, которые мы заключали на украинской стороне, мы приостановили, а с теми (представителями "Л-ДНР", – прим.) заключить не имеем права», – резюмировал директор.

Напомним, с 11 января в «ДНР» недоступна связь «Vodafone Украина» (в «ЛНР» связь полностью восстановили 19 января). В этой связи жители массово начали переходить на услуги «республиканского» мобильного оператора «Феникс». Однако местный оператор не справляется с потоком абонентов.

С 13 января в «ДНР» появилась возможность с «Феникса» звонить на номера «Vodafone Украина». После усиления станций Vodafone в подконтрольных Марьинке, Авдеевке и др. населенных пунктах сигнал начал поступать на окраины Донецка. 20 января в «ДНР» сообщили о возможности звонить в Украину со стационарных телефонов. Кроме того, найдены варианты звонить и с подконтрольной территории Украины в «ДНР».

При этом в «ДНР» до сих пор принимается сигнал иного украинского мобильного оператора – «Интертелеком», работающего в формате CDMA.

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