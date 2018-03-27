«Мирный» план Путина и конфронтация с Западом: Ждать ли компромиссов по Донбассу. Новости

Дальнейшая политика России после президентских выборов четко просматривалась в речи Владимира Путина в его обращении к Федеральному собранию, и компромиссов в ней нет. Об этом рассказал содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова Михаил Пашков.
«Курс сориентирован очень четко на дальнейшую конфронтацию и развитие противостояния с Западом. Однозначно речь о компромиссах не идет. Четко обозначены друзья и соратники России – это ЕврАзЭС, ШОС, Китай, Индия, блок ОДКБ», – говорит он.
«Если даже по времени посмотреть: сколько занял военный блок, и сколько социально-экономическая часть. В социально-экономической части серьезных прорывных идей, объединяющих россиян, не было. Главным мотивирующим стимулом для объединения россиян вокруг президентской вертикали является противостояние внешним врагам», – продолжает Пашков.
По его мнению, вряд ли стоит говорить о том, что Путин пойдет на какие-то компромиссы по Донбассу. «Хотя исключать этого безусловно нельзя. В ситуации, когда отношения между Западом и Россией ухудшаются и дна нет, продолжается падение, продажа старой идеи [о распределении сфер влияния] более чем сложна, и более чем проблематична», – отмечает эксперт.
«Запад на распределение сфер влияния сегодня вряд ли сориентирован. При всех возможных перспективных компромиссах, при всем огромном желании не разрывать отношения с Москвой, оставить дверь приоткрытой для диалога – сегодня вряд ли на это стоит рассчитывать», – добавил Пашков.
Как сообщалось ранее, по словам заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгия Туки, украинское правительство изучает опыт миротворцев для Донбасса на примере Боснии и Герцеговины. В МинВОТ также считают, что при принципиальном согласии России миротворцы на Донбассе могут появиться до конца года.
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «5 канал»
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