Международная солидарность стоит денег: Эксперт о миссии миротворцев . Новости

Миротворческая миссия ООН и временные международные администрации вводятся на территорию вооруженного конфликта, чтобы не только наладить мирную жизнь, но и восстановить инфраструктуру, а также граждан в их правах. Своим опытом в этих вопросах поделился австрийский дипломат, президент Австрийского фонда плана Маршалла и верховный представитель ООН в Боснии и Герцеговине в 1997-2002 гг. Вольфганг Петрич.
«Администрации – это, по сути, временное правительство – это верховный представитель [ООН], это записано в Дейтонских соглашениях, что он является верховным представителем власти», – говорит он.
«Этот верховный представитель руководит международной администрацией, у него есть 1-2 заместителя. У меня был европейский и американский заместители. Военной структурой руководил американский генерал, у него был европейский заместитель – продолжил Петрич.
По его словам, самая важная мысль, которую представители международной администрации доносили до населения в Боснии и Герцеговине, что была защита от войны и шло восстановление мирной жизни. «Международные администрации и миротворческие войска ООН никогда никуда не приезжают и никогда ни с кем не воюют, не в этом смысл миссии – это миротворческая миссия. Мы приезжаем, чтобы помочь населению, которое страдает», – рассказывает он.
«Это проявление международной солидарности. Конечно, все это стоит больших денег. Мы каждые полгода проводили донорскую конференцию. Мы взывали к международному сообществу, объясняли им свои планы – нам нужно отстроить дороги, здания, дома, школы и т. д.: "Пожалуйста, дайте нам денег, чтобы мы могли это сделать". И деньги приходили», – добавил Петрич.
Дипломат также сообщил, что Европейский Союз заинтересован в поддержании мира. «Европа хочет мира. Европейский Союз – это самый крупный миротворческий процесс в истории Европы, потому что сотни лет в Европе шли войны. Только после Второй мировой войны в 1945 году мудрые люди осознали – давайте прекратим воевать, мы живем все на одном континенте, мы можем говорить на разных языках, у нас могут быть разные религии, но мы все – люди», – отметил посол.
Он добавил, что распоряжается донорскими средствами аппарат верховного представителя ООН. «Офис верховного представительства состоял из структурных подразделений, как правительство, с разными министерствами. Судебная власть была, экономика, социальные вопросы. Там работали и местные юристы, которые учились тому, как работают современные демократические государства, чтобы простые люди могли защитить свои права, чтобы не было коррупции, потому что во время войны коррупция процветала», – сказал Петрич.
Дипломат рассказал, что перед тем, как в Боснии и Герцеговине были введены миротворческие войска ООН и временные международные администрации, был сложный процесс переговоров о достижения мира со всеми сторонами конфликта.
Как сообщалось ранее, по словам заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгия Туки, Украина изучает опыт миротворцев для Донбасса на примере Боснии и Герцеговины.
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV
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