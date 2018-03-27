Путин отдаст Донбасс американцам? Россия и миротворцы ООН. Новости

Президент России Владимир Путин выведет свои войска из Донбасса, а обсуждать варианты миротворческой миссии ООН бессмысленно по ряду причин. Так считает публицист Виталий Портников.

«Если воспринять за чистую монету то, что Путин идет на такой шаг, он должен сделать две вещи перед этим. Первое – вывести оттуда все свои силы, то есть признаться, что Запад заставил его оттуда уйти без каких-то предварительных уступок со стороны Украины – Украина еще ничего не сделает, и неизвестно сделает ли, потому что его войск, которые готовы будут туда пойти, уже не будет», – говорит он.

«Второй момент, что он отдаст русских людей Донбасса американцам, не просто украинцам. Там раньше была украинская администрация, хотя бы украинская, а после этого будет какая-то западная, какой-то комиссар ООН, неважно, откуда он будет, хоть из Швеции, все будут понимать, что управляют этим американцы: "Путин отдал Донбасс американцам"», – продолжил Портников.

По его мнению, России не нужен ни Донбасс, ни мир на этих территориях. «Третий момент – весь смысл путинского существования на Донбассе не в контроле над Донбассом, ему не нужен Донбасс, а в дестабилизации. Если эта территория просто себе живет какой-то американской колонией, или НАТО, или ООН, то она никого не дестабилизирует, а больше того – стабилизирует», – считает он.

Как сообщалось ранее, по словам заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгия Туки, Украина изучает опыт миротворцев для Донбасса на примере Боснии и Герцеговины.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV

Читайте также: