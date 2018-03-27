Ради единства с Донбассом: Кравчук призвал поддержать законопроект «О прощении». Новости

Широкое общественное обсуждение законодательной инициативы «О прощении» поможет Верховной Раде принять этот закон и объединить украинское общество ради возвращения Донбасса. Об этом говорится в обращении первого президента Украины Леонида Кравчука к украинскому народу, государственным органам, политическим силам и духовенству, обнародованном на официальном сайте правозащитной организации «Сила права».

«Очень важной темой для украинской власти, всех политических сил, общественных организаций является проблема преодоления психологического барьера между гражданами, которые живут на временно оккупированных землях, а также на свободной от врага земли», – заявил Кравчук.

«Уже более четырех лет они искусственно разделены линией фронта, а российская пропаганда и спецслужбы активно работают, чтобы это разделение укреплять. К сожалению, часть радикально настроенных наших граждан и политиков, распространяя антиукраинские идеи, помогают врагу», – продолжил первый президент.

По его мнению, без правового урегулирования острых проблем на Донбассе надеяться на серьезные сдвиги – иллюзия.

«Мы должны руководствоваться тем, что процесс воссоединения Украины состоится обязательно, и в конце сольются в единое целое разные люди. Им предстоит совместно строить и восстанавливать независимую Украину, стирать психологические различия между собой. Значит необходимо создать правовую базу для такой работы, принять соответствующие законы», – считает Кравчук.

Он считает, что одним из таких законов мог бы быть закон «О прощении», предложенный Всеукраинским общественным движением «Сила права». «Обращаюсь к каждому и всем гражданам Украины, независимо от их мировоззренческих, политических взглядов, вероисповедания, к государственным структурам с просьбой очень внимательно отнестись к обсуждению этой инициативы. Формула эффективного послевоенного урегулирования не может быть навязана нам извне или продиктована обществу чиновниками и политиками. Она может быть определена только в процессе открытой дискуссии, в результате которой украинское общество определится, кого наказывать, а кого прощать», – убежден Кравчук.

Первый президент Украины добавил, что широкое общественное обсуждение этой инициативы поможет Верховной Раде принять закон, «который объединит общество и поможет избежать ошибок, которые могут расшатать наше единство в будущем».

И добавил: «Я был бы расстроен, если бы вы восприняли мои советы, как навязывание своего мнения, претензии выступить в роли учителя. Как первый президент Украины, человек, подписавший основополагающие документы об образовании независимой Украины, считаю возможным обратиться к вам с таким предложением».

С проектом Закона Украины «О прощении» можно ознакомиться здесь.

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