Сводка из зоны АТО за 26 марта: версии сторон конфликта. Новости

За минувшие сутки зафиксировано 47 обстрелов украинских позиций. Об этом сегодня, 27 марта, сообщили в штабе АТО.

На луганском направлении под огонь из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов попали силы АТО у Луганского и Троицкого. Из БМП и пулеметов противник обстрелял укрепления сил АТО под Новгородским, а из стрелкового оружия – вблизи Станицы Луганской.

На донецком направлении из минометов калибром 82 мм и гранатометов различных типов незаконные вооруженные формирования неоднократно обстреливали силы АТО у Авдеевки. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия НВФ вели огонь по опорным пунктам в Водяном. Также противник применил гранатометы – в районе шахты «Бутовка» и Каменки, крупнокалиберные пулеметы – по силам АТО у Павлополя, Песков и Верхнеторецкого, а стрелковое оружие – вблизи Марьинки, Авдеевки, Широкино, Талаковки и Гнутово.

На момент подготовки материала в «ДНР» и в «ЛНР» свою версию ситуации вдоль линии соприкосновения не обнародовали.