Ситуация в пунктах пропуска утром 27 марта. Новости

Сегодня утром, 27 марта, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, за прошедшие сутки, 26 марта, всего через КПВВ было оформлено 39,4 тыс. человек и 5 тыс. транспортных средств:

КПВВ «Майорск» – 9400 человек и 1040 транспортных средств;

КПВВ «Марьинка» – 9410 человек и 1670 транспортных средств;

КПВВ «Новотроицкое» – 7235 человек и 1325 транспортных средств;

КПВВ «Гнутово» – 3990 человек и 990 транспортных средств;

КПВВ «Станица Луганская» – 9410 человек.

Сегодня утром на КПВВ на въезд и выезд находилось следующее количество транспортных средств:

КПВВ «Майорск» – 0/50;

КПВВ «Марьинка» – 10/50;

КПВВ «Новотроицкое» – 0/40;

КПВВ «Гнутово» – 20/30.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Марьинка»:

Андрей: «6:22. Курахово из Украины на сейчас машин 60-70»;

Александр: «9:44. На 9:33 в Украину на "Каргиле" очередь на мосту».

КПВВ «Новотроицкое»:

«Земляк»: «7:38. Доброе утро. Еленовка, в сторону Мариуполя очередь за рынком. Льготы много. Больше 100. Пеших человек 150».

КПВВ «Гнутово»:

Анна: «8:29. На Октябре в сторону Мариуполя до камышей, на Пищевике – 20 основной, 5 льготы».

О ситуации в КПВВ «Майорск и КПВВ «Станица Луганская» пользователи социальных сетей не сообщают.

По данным «ЛНР», в пунктах пропуска на неподконтрольной украинским властям части украино-российской границы в Луганской области ситуация на 9:00 была следующей:

в пункте пропуска «Красный Партизан» ни на выезд, ни на въезд машин не было;

в пункте пропуска «Должанский» на выезд ожидали проезда 20 автомобилей, на въезд очередей не было;

в пункте пропуска «Изварино» на выезд находилось свыше 50 легковых автомобилей, на въезд – 6 транспортных средств.

Также в социальных сетях сегодня обсуждают ситуацию с пересечением КПВВ «Новотроицкое»:

Владимир: «Вчера ездил в Мариуполь одним днем. Выехал в 5 утра. В 5:30. был на Еленовке. Где-то 50-й по общей очереди. Машин собралось – до церкви, льготка – около 50. Проехал Еленовку в 13:30. Украинские блокпосты проскочил бегом, без проблем. Вернулся из Мариуполя к 17:00. На Новотроицком украинские блокпосты – бегом, на Еленовке, на въезд в Донецк машин 50-60 стояли до 18:30. Причем на выезд из Еленовки в сторону Мариуполя на 18:30 стояло машин 30-40. Люди простояли целый день и, скорее всего, не смогли проехать. Такая ситуация с выездом уже пятый день, как говорят местные. Причины – не знаю»;

Дмитрий: «Причина как всегда одна – искусственное затягивание очереди, чтоб было больше желающих проехать с перевозами или на своей, но за деньги»;

Владимир: «Да, перевозчики – как гнус в Сибири, туча...»;

Дмитрий: «И едут они беспрепятственно, даже в сравнении с льготной очередью, не говоря уже об основной»;

Елена: «В пятницу стояли на Еленовке 10 часов в сторону Украины, машин было как обычно, не больше, стали где-то сразу за автостанцией. Пропускали из общей очереди 5 машин в час».

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