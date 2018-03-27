После войны на Донбассе с людьми нужно работать ради мира, – эксперт. Новости

Восстановление поврежденной инфраструктуры и прав граждан, пострадавших от вооруженного конфликта международные администрации в рамках миротворческой миссии начинают проводить исключительно после разоружения воюющих сторон. Об этом рассказал австрийский дипломат, президент Австрийского фонда плана Маршалла и верховный представитель ООН в Боснии и Герцеговине в 1997-2002 гг. Вольфганг Петрич.

«Война, по сути, разворачивает мораль мышления. Во время мира – не убивай, а во время войны – наоборот. Поэтому после войны с людьми нужно работать и донести мысль, что все – мы перевернули эту страницу, мы больше не убиваем, мы живем по-новому», – говорит он.

«Во всем этом международная администрация была очень полезна, потому что там были эксперты, юристы по правам человека, омбудсмен. Мы очень тесно работали и с избранными людьми, нас ведь никто не выбирал, мы приехали помочь, но мы не избранные. Поэтому отношение международной администрации и законным правительством, как в данном случае, в Киеве – очень важно», – продолжил Петрич

По его словам, для начала работы миротворческой миссии на Донбассе разрешение на это должны дать и ООН, и правительство Украины. «Мы, как миротворческая организация, никогда не делаем ничего против воли народа или же местного самоуправления. Для местных властей это очень важно, потому что мы хотим вернуть мир и процветание в регион», – рассказывает эксперт.

«Важно, чтобы был план с приоритетами. Прежде всего, это безопасность. Во время войны накапливается очень много оружия, с этим нужно покончить, его нужно сдать. Это важное и жесткое правило, чтобы начать мир», – добавил дипломат.

Он подчеркнул, что миротворческая миссия ООН и временные международные администрации вводятся на территорию вооруженного конфликта, чтобы не только наладить мирную жизнь, но и восстановить инфраструктуру, а также граждан в их правах.

Как сообщалось ранее, по словам заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгия Туки, украинское правительство изучает опыт миротворцев для Донбасса на примере Боснии и Герцеговины.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV

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