«Пасхальное перемирие» на Донбассе в Германии считают важным сигналом . Новости

В Германии считают достижение договоренностей о перемирии на Донбассе «важным сигналом». Об этом 26 марта сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Германии.

«Это важный сигнал, что конфликтующие стороны на востоке Украины согласились возобновить прекращение огня на Пасху. Они (договоренности – ред.) вступят в силу в Страстную пятницу. Мы это приветствуем, потому что люди в зоне конфликта не должны терпеть большие страдания. Им срочно требуется уменьшение интенсивности боевых действий и устойчивое прекращение огня», – говорится в сообщении МИД.

В пресс-службе отметили не только важность соблюдения режима прекращения огня, но и важность вывода тяжелого вооружения, свертывания войск и разминирования.

«Мы призываем все стороны соблюдать договоренности и предпринять дальнейшие шаги по реализации Минских соглашений», – добавили в пресс-службе.

Напомним, Трехсторонняя контактная группа договорилась об установлении очередного перемирия накануне пасхальных праздников с 30 марта 2018 года.

Ранее сообщалось, что в «ДНР» вслед за «ЛНР» попросили объявить «пасхальное перемирие».

Напомним, что ранее Трехсторонняя контактная группа призвала к перемирию на Донбассе с понедельника, 5 марта. В «Л-ДНР» издали соответствующие «приказы».

Вооруженные силы Украины подтвердили готовность к установлению и соблюдению режима прекращения огня.

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