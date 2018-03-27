В Бахмуте полиции сдался мужчина, дежуривший на «блокпостах ДНР». Новости

В июне 2014 года житель Северска с автоматом в руках проверял водителей и транспорт на «блокпосту ДНР». Мужчина скрывался несколько лет, и в этом году воспользовался программой «Тебя ждут дома», которая дает шанс освободиться от уголовной ответственности. Об этом сегодня, 27 марта, сообщает пресс-служба полиции Донетчины.

По информации пресс-службы, участник незаконных вооруженных формирований сам обратился к правоохранителям.

Сотрудники Бахмутского отдела полиции совместно с представителями Службы безопасности Украины тщательно изучили деятельность подозреваемого. Установлено, что 30-летний мужчина вступил в ряды незаконных вооруженных формирований и стал дежурить на «блокпосту» у Северска. За «работу» он получал продукты питания и сигареты. Через некоторое время житель Бахмутского района добровольно покинул ряды НВФ.

Согласно ч. 6 ст. 260 Уголовного кодекса Украины «Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований», мужчина будет освобожден от уголовной ответственности в случае, если он не совершал тяжких преступлений.

В пресс-службе также напомнили, что с начала года полиция Донетчины привлекла к ответственности 55 участников незаконных вооруженных формирований.

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