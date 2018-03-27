Путин перешел все красные черты, и США будут на это реагировать, – военный эксперт. Новости

США в ближайшее время обнародует секретную часть «Кремлевского списка». Об этом, комментируя решение США выслать из страны 60 российских дипломатов, названных американским президентом Дональдом Трампом «сотрудниками российской разведки», заявил российский военно-политический эксперт Андрей Пионтковский.

«Это вызовет бешеную реакцию Москвы. Но я уже не знаю, куда повышать уровень внешней политической риторики – размахивание ядерным оружием, угрозы Западу. Сегодняшние меры беспрецедентные в истории мировой дипломатии – такая солидарность десятков стран, одновременно высылающих российских дипломатов», – говорит он.

«Сама по себе она ничего не решает. Она показывает, что все красные черты Путин перешел, и Запад решил реагировать на него очень серьезно. Я думаю, что в ближайшее время в Вашингтоне будет обнародована та секретная часть Кремлевского доклада, которая после таинственного визита трех представителей российских спецслужб была засекречена администрацией Трампа», – сказал Пионтковский.

Напомним, «черный список» из нескольких сотен российских бизнесменов и политиков, которым отныне ограничена внешнеэкономическая деятельность и запрещен въезд в США, в конце января пополнился и десятком членов «ЛНР» и «ДНР». Минфин США опубликовал «Кремлевский список», предусмотренный новым законом о санкциях против российских олигархов и людей из близкого окружения президента России Владимира Путина.

Как сообщалось ранее, Украина в солидарности со странами Евросоюза в ответ на химическую атаку в Солсбери (Великобритания) выслала российских дипломатов.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «112 Украина»

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