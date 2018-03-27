Эксперт ООН: Задача миротворцев на Донбассе – возвращение переселенцев. Новости

Одна из главных задач миротворческой миссии ООН – это не только восстановление поврежденной инфраструктуры и прав граждан, но и возвращение переселенцев и беженцев. Об этом рассказал австрийский дипломат, президент Австрийского фонда плана Маршалла и верховный представитель ООН в Боснии и Герцеговине в 1997-2002 гг. Вольфганг Петрич.
«Центральная вещь – это возвращение беженцев и это очень сложный процесс, потому что многие дома уничтожены, люди потеряли жилье, свои вещи, собственность. Иногда людей селили в дома, которые принадлежали на самом деле другим, поэтому сперва их нужно было переселить, прежде, чем реальные собственники могли вернуться», – говорит он.
По его словам, миротворческая миссия ООН должна будет решать самые различные проблемы гражданского населения – от вопросов безопасности до социальных, что было сделано ранее в Боснии и Герцеговине.
«Позаботиться нужно об очень многих вещах, для этого нужны эксперты, специалисты. У меня тогда работало около 900 человек, представители различных стран. Это был мой штат сотрудников. Мой офис был в Сараево тогда. У нас по всей стране было 25 представительств – местных и региональных. Мы были довольно близки к людям и местным политикам», – сказал Петрич.
Он подчеркнул, что миротворческая миссия ООН и временные международные администрации вводятся на территорию вооруженного конфликта, чтобы не только наладить мирную жизнь, но и восстановить инфраструктуру, а также граждан в их правах.
Как сообщалось ранее, по словам заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгия Туки, Украина изучает опыт миротворцев для Донбасса на примере Боснии и Герцеговины.
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV
Читайте также:
- Путин отдаст Донбасс американцам? Россия и миротворцы ООН
- Международная солидарность стоит денег: Эксперт о миссии миротворцев
- «Мирный» план Путина и конфронтация с Западом: Ждать ли компромиссов по Донбассу
- Под «зонтиком» США: Как договаривались о миротворцах в Боснии и Герцеговине
- Запад должен дожать Россию в вопросе миротворцев на Донбассе, – Гримчак
- Россия попытается получить уступки по Крыму в обмен на миротворцев на Донбассе, – Тука
- Особый статус может прекратить войну на Донбассе, – военный эксперт
- Миротворческая миссия на Донбассе может быть введена до конца года, – Гримчак
- Украина изучает опыт миротворцев для Донбасса на примере Боснии и Герцеговины, – Тука
- Временные администрации и особый статус Донбасса: Военный эксперт о планах Путина
- Россия подтвердила в ООН, что миротворцы на Донбассе будут, – Гримчак
- США продолжат давление на РФ, чтобы она вывела войска из Украины
- Все чаще звучит Крым: В «ДНР» озабочены политическими проблемами России
Комментарии