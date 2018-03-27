Эксперт ООН: Задача миротворцев на Донбассе – возвращение переселенцев. Новости

Одна из главных задач миротворческой миссии ООН – это не только восстановление поврежденной инфраструктуры и прав граждан, но и возвращение переселенцев и беженцев. Об этом рассказал австрийский дипломат, президент Австрийского фонда плана Маршалла и верховный представитель ООН в Боснии и Герцеговине в 1997-2002 гг. Вольфганг Петрич.

«Центральная вещь – это возвращение беженцев и это очень сложный процесс, потому что многие дома уничтожены, люди потеряли жилье, свои вещи, собственность. Иногда людей селили в дома, которые принадлежали на самом деле другим, поэтому сперва их нужно было переселить, прежде, чем реальные собственники могли вернуться», – говорит он.

По его словам, миротворческая миссия ООН должна будет решать самые различные проблемы гражданского населения – от вопросов безопасности до социальных, что было сделано ранее в Боснии и Герцеговине.

«Позаботиться нужно об очень многих вещах, для этого нужны эксперты, специалисты. У меня тогда работало около 900 человек, представители различных стран. Это был мой штат сотрудников. Мой офис был в Сараево тогда. У нас по всей стране было 25 представительств – местных и региональных. Мы были довольно близки к людям и местным политикам», – сказал Петрич.

Он подчеркнул, что миротворческая миссия ООН и временные международные администрации вводятся на территорию вооруженного конфликта, чтобы не только наладить мирную жизнь, но и восстановить инфраструктуру, а также граждан в их правах.

Как сообщалось ранее, по словам заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгия Туки, Украина изучает опыт миротворцев для Донбасса на примере Боснии и Герцеговины.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV

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