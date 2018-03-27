Триллион долларов: «Кремлевский список» США нанесет Путину серьезный удар. Новости

Конфискация активов высшего руководства России в США нанесет серьезный удар непосредственно по президенту РФ Владимиру Путину и его близкому окружению. Об этом, комментируя решение США выслать из страны 60 российских дипломатов, названных американским президентом Дональдом Трампом «сотрудниками российской разведки», заявил российский военно-политический эксперт Андрей Пионтковский.

«Трамп все время старается как-то затормозить реакцию Соединенных Штатов на поведение Москвы, но он проигрывает сейчас политическому истеблишменту, который един в этом вопросе», – говорит он.

По его словам, высылка российских дипломатов из США сама по себе ни к чему не приведет, но это говорит о том, что в ближайшее время американцы опубликуют секретную часть «Кремлевского списка».

«Это означает автоматически объявление преступной группировкой все российское руководство – 210 человек, фамилии которых были перечислены, и конфискация, замораживание невероятно астрономической суммы их активов в США. Это один триллион долларов», – продолжил Пионтковский.

«Этим владеет высшее руководство России, начиная с Путина. Там нет нигде подписи Путина на счетах, но все знают его фронтменов. Это будет очень серьезный удар по российской криптократии», – добавил эксперт.

Напомним, «черный список» из нескольких сотен российских бизнесменов и политиков, которым отныне ограничена внешнеэкономическая деятельность и запрещен въезд в США, в конце января пополнился и десятком членов «ЛНР» и «ДНР». Минфин США опубликовал «Кремлевский список», предусмотренный новым законом о санкциях против российских олигархов и людей из близкого окружения президента России Владимира Путина.

Как сообщалось ранее, Украина в солидарности со странами Евросоюза в ответ на химическую атаку в Солсбери (Великобритания) выслала российских дипломатов.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «112 Украина»

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