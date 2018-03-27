Сироты-переселенцы могут становиться на квартирный учет по месту регистрации (Документ). Новости

В Украине вступил в силу закон о внесении изменений в некоторые законы относительно защиты жилищных прав детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, и лиц из их числа. Так, переселенцы из числа детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, достигшие 16 лет, могут становиться на квартирный учет по месту их регистрации как ВПЛ. Об этом говорится в тексте закона №2279-VIII «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно защиты жилищных прав детей-сирот, детей, лишенных родительского попечения, и лиц из их числа» от 8 февраля 2018 года, опубликованном на сайте Верховной Рады.

Сегодня, 27 марта – через месяц после опубликования – закон полностью вступает в силу. Отметим, что в день опубликования (27 февраля) в силу вступил пункт второй документа.

Согласно документу, дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки, достигшие 16 лет и состоящие на учете как внутренне перемещенные лица, имеют право становиться на учет граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, и на социальный квартирный учет по месту их регистрации в качестве ВПЛ.