В Северодонецке подожгли грузовик (Фото). Новости

Полицейские расследуют возможный поджог грузового автомобиля, который произошел на территории одного из предприятий в Северодонецке (Луганская обл.). Об этом сегодня, 27 марта, сообщает пресс-служба Северодонецкого отдела полиции.

26 марта в дежурную часть Северодонецкого отдела полиции поступило сообщение диспетчера пожарной-спасательной части №12 о возгорании грузового автомобиля.

На место происшествия выехали сотрудники следственно-оперативной группы, которые установили, что владелец грузовика несколько месяцев назад оставил транспортное средство на территории предприятия в связи с поломкой. 26 марта в 16:20 сторож увидел возгорание на территории и сообщил о происшествии в ГСЧС.

После ликвидации пожара, при осмотре места происшествия правоохранители изъяли вещественные доказательства, которые могут свидетельствовать о возможном поджоге автомобиля. Данный факт внесен в единый реестр по признакам уголовного преступления, предусмотренного ст. 194 УК Украины «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 3-х до 10-ти лет. Продолжаются оперативно-розыскные мероприятия по установлению всех обстоятельств происшествия.

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