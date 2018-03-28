В «ЛНР» в школьном обеде дети нашли червей, – соцсети. Новости

На неподконтрольной украинским властям Луганщине детям в школе на обед подали кашу, в которой были червяки. Об этом сообщают пользователи соцсетей.

Как утверждает автор, инцидент произошел в школе Роскошного (Лутугинский р-н).

«Хочется, чтобы жители Луганска также узнали об издевательствах над нашими детьми в школе Роскошного Лутугинского района! На прошлой неделе детей в школе кормили кашей с червяками. Старшеклассники это увидели и лично пошли к директору Грищенковой с тарелками. После чего она выругала персонал столовой, а те вынесли в ведрах кашу на мусорник. Только вот еще вопрос: сколько детей младшей школы наелись этой каши? А потом многочисленные отравления, дети не хотят кушать в столовой. При этом приезжала комиссия из Лутугино, и все тщательно скрывают», – пишет автор поста.

По его словам, теперь директор оказывает давление на детей старших классов, которые увидели такую кашу, им угрожают тем, что они не сдадут экзамены.

Местные жители пишут в ответ, что в этой ситуации виновата директор. «Нет слов, пусть родители накормят этой кашей директрису», – отмечает «Matador».

Другие не считают ситуацию серьезной. «Какое-никакое, а мяско», – пишет Александр.

Также жители неподконтрольной Луганщины комментируют угрозы со стороны директора. «Вот проблема, несдача экзамена. Прям ЗНО ЛНР. А может детям только лучше делают, поедут в Украину сдавать, даст Бог, сдадут», – пишет Андрей.

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