Ситуация в пунктах пропуска днем 27 марта. Новости

Очевидцы продолжают обмениваться в социальных сетях ситуацией на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 27 марта, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорск»:

Администратор: «11:30. Артемовское направление: На 9:00 из ДНР от поста МГБ – обычная на втором повороте, льгота – примерно 50-60 машин. Сколько людей я не видел, туда не поехал. На 11:00 на паспортном ДНР в сторону Бахмута основную очередь видно с Никитовки, льготы – машин на 40 меньше, бусы не считал, потому что к блокпосту не подъехать. Со слов очереди, движения практически нет. Если сравнивать с предыдущими днями, половина, как минимум, вернется по домам».

КПВВ «Марьинка»:

Анна: «11:30. Сейчас на "Каргиле" очередь до ж/д моста, движения почти ноль»;

Марина: «13:15. "Каргил" в сторону Курахово, основная – 150, льготная – 70 [машин]»;

«Sa Pregon»: «13:47. Отвез родственников в Марьинку, пешком в 9:20. Пеших практически не было со стороны Курахово. Сейчас 13:40, и они не прошли все посты. Где стоят, не сообщили. Но еще не прошли за 4 часа»;

«Мах»: «14:03. В Донецк Марьинка – пусто».

КПВВ «Новотроицкое»:

Ирина: «10:23. Еленовка на Донецк – машин 100. 11:27. Еленовка на Мариуполь – очередь до рынка. Примерно 370 машин»;

Администратор: «11:55. Еленовка – очень много машин, пропускают медленно».

КПВВ «Гнутово»:

Игорь: «13:16. Октябрь и Пищевик на Мариуполь свободно».

О ситуации на КПВВ «Станица Луганская» пользователи соцсетей не сообщают.

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