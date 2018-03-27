«ДНР» не выдвигала нам условия о долге в 800 млн руб., – Vodafone. Новости

Представители «Донецкой народной республики» официально не выдвигали условия украинской компании «Vodafone-Украина» о «налоговой» задолженности и необходимости выплаты 800 млн руб. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 27 марта, на пресс-конференции в Киеве сообщил директор по корпоративному управлению и контролю «Vodafone-Украина» Олег Проживальский (на фото).
«Это с их стороны была пиар-акция. Нам условия не выдвигались, т.к. мы не имеем с представителями так называемых "республик" никаких прямых связей. Мы не ведем переписку, никаких счетов мы не получали. Единственное [кроме переговоров в Минске] наше взаимоотношение: они в прессе высказываются, и мы в прессе высказываем свою позицию, чтобы они ее знали. Для нас существует одна площадка для переговоров – в Минске. Вот там четко и официально все высказывают свою позицию», – сказал Проживальский.
Требуемые «министром доходов и сборов ДНР» от «Vodafone-Украина» 800 млн руб. в качестве «налогового» долга компания, естественно, платить не будет. «Однозначно, мы никаких денег платить не будем. Это будет подпадать под поддержку и финансирование сепаратизма и нас всех поразгоняют наши учредители. Потому что при любой финансовой деятельности [с непризнанными образованиями] последуют санкции, и акции компании обвалятся на всех биржах. Также у нас заберет лицензию украинская власть, потому что мы тогда нарушим и украинское законодательство. Поэтому это просто недопустимо», – подчеркнул глава компании.
Проживальский напомнил, что они готовы продолжать работать на прежних условиях, как год назад – дистанционно и в рамках украинского законодательства, в частности, оплачивая за ту же электроэнергию по договорам на счета украинских предприятий.
В ходе пресс-конференции Проживальский также рассказал, как «Vodafone-Украина» вела финансовую деятельность, работая на неподконтрольной территории, о нюансах Минских переговоров по вопросу восстановления связи Vodafone в «ДНР» и «ЛНР». Он дополнил, что «Vodafone-Украина» нашла взаимопонимание с луганской стороной, поэтому в «ЛНР» связь удалось восстановить, ее качество будет улучшено до начала лета, уже подготовлено 8 тонн оборудования для завоза в «ЛНР». В отличие от «ЛНР» переговоры с «ДНР» проходят трудно. «Но на последней встрече мы поставили Донецку условие – если будете и дальше с нами играться, мы просто демонтируем оборудование, которое работало на донецком направлении. Мы уже более двух месяцев здесь в простое, и толку нет», – заявил директор. Но компания готова послать в «ДНР» специалистов, если получит гарантии их безопасности.
Напомним, с 11 января в «ДНР» недоступна связь «Vodafone – Украина» (в «ЛНР» связь полностью восстановили 19 января). В этой связи жители массово начали переходить на услуги «республиканского» мобильного оператора «Феникс». Однако местный оператор не справляется с потоком абонентов.
С 13 января в «ДНР» появилась возможность с «Феникса» звонить на номера «Vodafone Украина». После усиления станций Vodafone в подконтрольных Марьинке, Авдеевке и др. населенных пунктах сигнал начал поступать на окраины Донецка. 20 января в «ДНР» сообщили о возможности звонить в Украину со стационарных телефонов. Кроме того, найдены варианты звонить и с подконтрольной территории Украины в «ДНР».
В «ДНР» восстановить сигнал Vodafone не представляется возможным, т.к. «республиканские власти» постоянно выдвигают новые условия и не соглашаются на вариант, который был использован в «ЛНР». Из последних требований «ДНР», что «Vodafone – Украина» должна заплатить 800 млн руб. в качестве «налогового» долга.
При этом в «ДНР» до сих пор принимается сигнал иного украинского мобильного оператора – «Интертелеком», работающего в формате CDMA.
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