На Луганщине планируют создать Ассоциацию по развитию туризма. Новости

В Луганской области планируют создать Ассоциацию по развитию туризма. Об этом сегодня, 27 марта, сообщает пресс-служба Лисичанского городского совета.

На Луганщине хотят создать Ассоциацию по развитию туризма в области, которая станет общей платформой для консолидации усилий бизнеса, общественности, науки и органов власти, а также создаст благоприятные условия по развитию туристической сферы в регионе.

Основные направления деятельности Ассоциации – разработка приоритетов сотрудничества ее участников по активизации имеющегося туристического потенциала, повышение роста привлекательности туристической отрасли для улучшения социально-экономического развития области.

В пресс-службе отмечают, что учредительное собрание состоится 12 апреля 2018 года в 14:00 по адресу: г. Северодонецк, пр. Центральный, 54 (Кризисный медиацентр «Северский Донец»).

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