На Луганщине планируют создать Ассоциацию по развитию туризма. Новости

В Луганской области планируют создать Ассоциацию по развитию туризма. Об этом сегодня, 27 марта, сообщает пресс-служба Лисичанского городского совета.
На Луганщине хотят создать Ассоциацию по развитию туризма в области, которая станет общей платформой для консолидации усилий бизнеса, общественности, науки и органов власти, а также создаст благоприятные условия по развитию туристической сферы в регионе.
Основные направления деятельности Ассоциации – разработка приоритетов сотрудничества ее участников по активизации имеющегося туристического потенциала, повышение роста привлекательности туристической отрасли для улучшения социально-экономического развития области.
В пресс-службе отмечают, что учредительное собрание состоится 12 апреля 2018 года в 14:00 по адресу: г. Северодонецк, пр. Центральный, 54 (Кризисный медиацентр «Северский Донец»).
Читайте также:
- Велопрогулка Славянск – Райгородок – Кривая Лука – Николаевка (Фото)
- Страусы и песчаные карьеры: Как переселенка развивает зеленый туризм в зоне АТО
- Неизведанный Донбасс: дончанка выиграла грант на развитие турбизнеса на севере Донецкой области
- Переселенка из Донецка развивает экотуризм на севере Донетчины (Фото)
- 10-месячный житель Донетчины отправился покорять Говерлу (Фото)
- Кривая Лука – туристическое село: Местные обитатели в объективе лесной камеры (Фото)
Комментарии