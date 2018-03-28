Жители подконтрольного Донбасса не стали меньше общаться с родственниками из «Л-ДНР», – социологи . Новости

С началом вооруженного конфликта на Донбассе общение между жителями подконтрольной и неподконтрольной территории Донецкой и Луганской областей существенно не снизилось, и данные за 2017 год подтверждают, что оно не стало минимальным. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом 27 марта на пресс-конференции в Киеве сообщила аналитик фонда «Демократические инициативы им. Илька Кучерива» Мария Золкина (на фото).

«Абсолютное большинство людей на подконтрольных частях Донецкой и Луганской областей продолжают поддерживать контакты со своими родственниками, близкими, друзьями. Как минимум, каждый второй имеет кого-то из близких на неподконтрольной территории. И 45% считают, что их отношения с родственниками за линией разграничения не изменились после начала конфликта», – отметила Золкина.

Более того, по словам аналитика, каждый пятый житель подконтрольной части Донбасса говорит о том, что эти контакты стали интенсивнее и отношения с гражданами за линией разграничения стали еще ближе, чем были до этого. «Важно понимать, что остается определенный мостик, определенный канал связи, который не регламентируется никакими государственными инициативами. Это элементарное горизонтальное общение, индивидуальные контакты и, как мы видим, как минимум 45%, которые сохраняют уровень общения, как и раньше, это очень существенный показатель», – считает аналитик.

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