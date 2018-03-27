Россия стремится к заморозке конфликта на Донбассе, – эксперт. Новости

Россия стремится к заморозке конфликта на Донбассе, при этом Кремль готовится к вмешательству в предвыборный процесс в Украине. Об этом рассказал содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова Михаил Пашков.

«Какой бы не была тема Крыма – для России этот вопрос закрыт. Второе – это пролонгирование консервации ситуации на Донбассе в нынешнем состоянии, что в большей степени россиянам выгодно. Третье – это концентрация сил и средств на время "Ч" в отношении Украины. Время "Ч" – это конец нынешнего года и начало следующего – президентские выборы», – говорит он.

«Россия не будет посторонним наблюдателем и созерцателем в борьбе за власть в Украине. Время "Ч" – это серьезный вариант вмешательства в украинский внутренний процесс, участие в избирательной кампании, причем, по трем направлениям», – продолжил Пашков.

Эксперт назвал основные направления, по которым Россия попытается дестабилизировать ситуацию в Украине в период выборов. «Первое – это дестабилизация ситуации изнутри. Второе – это дискредитация нынешнего руководства, в том числе внешнеполитического курса на евро-атлантическую интеграцию и реформ, которые проходят. Третье – это поддержка "пятой колонны" в Украине, это расширение их возможности участия в информационном пространстве», – сказал он.

Пашков также считает, что дальнейшая политика России после президентских выборов в РФ четко просматривалась в речи Владимира Путина в его обращении к Федеральному собранию, и компромиссов по Донбассу в ней нет.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «5 канал»

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