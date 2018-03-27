В Славянске задержана женщина, проверявшая документы на «блокпосту ДНР». Новости

Полицейские Славянска (Донецкая обл.) привлекла к ответственности участницу незаконных вооруженных формирований. Об этом сегодня, 27 марта, сообщает пресс-служба полиции Донетчины.

В ходе работы с населением сотрудники уголовного розыска Славянского отдела полиции получили информацию о том, что 30-летняя местная жительница в 2014 году проверяла автомобили на «блокпосту ДНР».

Подозреваемая рассказала, что в апреле 2014 года, оставив двоих детей под присмотром своего сожителя, женщина заступила на ночные дежурства на «блокпосту», располагавшемся на улице Свободы. Функции наемницы заключались в проверке паспортов и других документов граждан, проезжающих в автотранспорте.

После начала активной фазы антитеррористической операции участница НВФ с семьей выехала в город Снежное (неподконтрольная часть Донецкой обл.). Вскоре женщина вернулась в Славянск, который к тому времени вернулся под контроль украинских военных.

Сейчас полиция проверяет факты деятельности подозреваемой в рядах НВФ. Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины «Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований».

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