После восстановления связи в «ЛНР» в «ДНР» она должна была появиться автоматически, – Vodafone. Новости

Когда в «ЛНР» 19 января была восстановлена связь украинского мобильного оператора Vodafone (МТС), она автоматически должна была заработать и в «ДНР». Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 27 марта, на пресс-конференции в Киеве заявил директор по корпоративному управлению и контролю «Vodafone-Украина» Олег Проживальский (на фото справа).

«Потому что все 5 кабельных линий, которые заходят на неподконтрольную Украине территорию, они закольцованы. Любой кабель, который остается живым, дает связь с украинской территорией. И 11 января был порван последний кабель, потому что иные четыре были порваны раньше – на минных полях, в "серой зоне", куда практически нельзя было зайти. Это на неподконтрольной части Луганской области копали окоп и повредили последний кабель», – пояснил Проживальский.

Директор компании подчеркнул, что сторона «ЛНР» создала условия, чтобы специалисты Vodafone смогли зайти в «серую зону» и отремонтировать кабель, благодаря чему с 19 января на неподконтрольной части Луганской области восстановилась связь украинского мобильного оператора.

«Сейчас мы ведем с луганской стороной переговоры по восстановлению второго кабеля, чтобы был какой-то резерв. Этот кабель поврежден и находится на минном поле. Луганская сторона нам обеспечила условия, что наши специалисты заходили туда и оценили повреждения. И как только сойдет снег (потому что работать на минном поле при снежном покрове не возможно) они разминируют необходимую площадь поля, чтобы могла туда зайти техника. И мы также восстановим этот кабель», – рассказал Проживальский.

Он заверил, что до лета с неподконтрольной частью Луганской области связь Vodafone будет уже работать «на достаточно нормальном уровне».

Также в ходе пресс-конференции Проживальский рассказал, как «Vodafone-Украина» вела финансовую деятельность, работая на неподконтрольной территории. А также о нюансах Минских переговоров по вопросу восстановления сети в «ДНР» и «ЛНР», и что уже подготовлено 8 тонн оборудования для «ЛНР».

Напомним, с 11 января в «ДНР» недоступна связь «Vodafone – Украина» (в «ЛНР» связь полностью восстановили 19 января). В этой связи жители массово начали переходить на услуги «республиканского» мобильного оператора «Феникс». Однако местный оператор не справляется с потоком абонентов.

С 13 января в «ДНР» появилась возможность с «Феникса» звонить на номера «Vodafone Украина». После усиления станций Vodafone в подконтрольных Марьинке, Авдеевке и др. населенных пунктах сигнал начал поступать на окраины Донецка. 20 января в «ДНР» сообщили о возможности звонить в Украину со стационарных телефонов. Кроме того, найдены варианты звонить и с подконтрольной территории Украины в «ДНР».

В «ДНР» восстановить сигнал Vodafone не представляется возможным, т.к. «республиканские власти» постоянно выдвигают новые условия и не соглашаются на вариант, который был испольован в «ЛНР». Из последних требований «ДНР» – «Vodafone – Украина» должна заплатить 800 млн руб. за ранее использованную электроэнергию.

При этом в «ДНР» до сих пор принимается сигнал иного украинского мобильного оператора – «Интертелеком», работающего в формате CDMA.

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