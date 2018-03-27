Условие Vodafone для «ДНР»: Будете и дальше с нами играться – демонтируем оборудование. Новости

Представители «ДНР» изменили риторику переговоров с компанией Vodafone, которые периодически проходят в Минске. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 27 марта, на пресс-конференции в Киеве сообщил директор по корпоративному управлению и контролю «Vodafone-Украина» Олег Проживальский.

Он рассказал, что в отличие от «ДНР», с луганской стороной проблем нет, и переговоры идут продуктивно. Так, из последних договоренностей – Vodafone предложила подключить в «ЛНР» стандартные номера вызова экстренных служб («скорой», пожарных, «полиции» и пр.). «Мы предложили луганской стороне возобновить работу экстренных служб. Мы это сделаем на собственной сети. Мы им уже передали технические предложения, как это можно осуществить, и что они должны для этого сделать. Мы программно реализуем так, что люди, скажем, будут набирать "101", а мы будем перемаршрутизовывать на тот телефон мобильной связи, которые они поставят в своих экстренных службах. Таких линий одновременно может быть до девяти. Думаю, это в большинстве своем удовлетворит потребности, которые они имеют на сегодняшний день. Луганская сторона к этому отнеслась позитивно, и думаю, что в ближайшее время мы это реализуем», – сказал Проживальский.

По его словам, после того, как представители «ДНР» услышали, какие идут конструктивные переговоры между Vodafone и луганской стороной, «они захотели, чтобы мы им сделали то же самое». «Но на последней встрече [в Минске] мы поставили Донецку условие – если будете и дальше с нами играться, мы просто демонтируем оборудование, которое работало на донецком направлении. Мы уже более двух месяцев здесь в простое, и толку нет», – заявил директор компании.

При этом Проживальский отметил, что на последней встрече в Минске позиция «ДНР» немного изменилась. «Может, они нас опять хотят как-то обхитрить, и лишь внешне демонстрировать, что хотят восстановить связь. Но мы договорились, что мы подготовим группу специалистов, которые заедут на ту территорию, проведут ревизию состояния имеющегося оборудования, и попробуют его обновить», – продолжил руководитель украинского мобильного оператора.

По его мнению, в течение указанных двух месяцев представители «ДНР», скорее всего, хотели провести локализацию оборудования Vodafone, которое осталось на неподконтрольной территории. «Чтобы оно могло работать самостоятельно на месте, без связи с нами. Там было такое оборудование, которое можно было бы так перенаправить. Но это им бы удалось сделать, если бы у них там были хорошие специалисты или был бы представитель производителя этого оборудования. Но им этого сделать не удалось. И это, на мой взгляд, одна из причин, почему они немного изменили риторику переговоров», – резюмировал Проживальский

Также в ходе пресс-конференции Проживальский рассказал, как «Vodafone-Украина» вела финансовую деятельность, работая на неподконтрольной территории, о нюансах Минских переговоров по вопросу восстановления сети в «ДНР» и «ЛНР», и что уже подготовлено 8 тонн оборудования для «ЛНР». Он дополнил, что «Vodafone-Украина» нашла взаимопонимание с луганской стороной, поэтому в «ЛНР» связь удалось восстановить и ее качество будет улучшено до начала лета.

Напомним, с 11 января в «ДНР» недоступна связь «Vodafone – Украина» (в «ЛНР» связь полностью восстановили 19 января). В этой связи жители массово начали переходить на услуги «республиканского» мобильного оператора «Феникс». Однако местный оператор не справляется с потоком абонентов.

С 13 января в «ДНР» появилась возможность с «Феникса» звонить на номера «Vodafone Украина». После усиления станций Vodafone в подконтрольных Марьинке, Авдеевке и др. населенных пунктах сигнал начал поступать на окраины Донецка. 20 января в «ДНР» сообщили о возможности звонить в Украину со стационарных телефонов. Кроме того, найдены варианты звонить и с подконтрольной территории Украины в «ДНР».

В «ДНР» восстановить сигнал Vodafone не представляется возможным, т.к. «республиканские власти» постоянно выдвигают новые условия и не соглашаются на вариант, который был использован в «ЛНР». Из последних требований «ДНР», что «Vodafone – Украина» должна заплатить 800 млн руб. в качестве «налогового» долга.

При этом в «ДНР» до сих пор принимается сигнал иного украинского мобильного оператора – «Интертелеком», работающего в формате CDMA.

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