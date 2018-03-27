Мы не знаем, что они могут сделать с нашими людьми, – директор Vodafone о выезде в «ДНР». Новости

Компания «Vodafone-Украина» готова отправить в «ДНР» группу своих специалистов для проведения ревизии оборудования и восстановления связи украинского оператора мобильной связи. Свою позицию руководство компании озвучило в ходе последних переговоров в Минске. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 27 марта, на пресс-конференции в Киеве сообщил директор по корпоративному управлению и контролю «Vodafone-Украина» Олег Проживальский.

Проживальский акцентировал, что главное условие – обеспечение безопасности группы специалистов Vodafone во время их поездки в «ДНР».

Он уточнил, что компания передала в «ДНР» список людей, которые готовы выехать за линию разграничения. «Мы простим, чтобы ОБСЕ обеспечило нам сопровождение, потому что мы не уверены и не знаем, что они могут сделать с теми людьми, которые туда заедут. Мы просили, чтобы нам донецкая сторона прислала письменную гарантию, что люди будут в безопасности. К сожалению, в письме, которое они нам прислали буквально сегодня, говорится лишь, что они просто поддерживают инициативу и готовы, чтобы мы к ним заехали и все отремонтировали. Я не увидел в этом письме четких гарантий безопасности для наших людей», – сказал Проживальский, уточнив, что данная переписка идет через Минск.

По его словам, в любом случае, если ОБСЕ согласиться сопровождать группу Vodafone, то специалисты компании готовы заехать в «ДНР». «Как только мы получим гарантии безопасности, мы готовы выехать хоть на следующий день. Пока таких гарантий нет», – констатировал Проживальский.

Он также сообщил, что 4 апреля состоятся очередные переговоры в Минске. «И думаю, что там уже детально и окончательно они (представители "ДНР", – прим.) озвучат какое-то свое решение. Как только мы увидим, что они позитивно относятся к восстановлению связи Vodafone в Донецкой области, наши специалисты подъедут и подключат оборудование (я не знаю, что они там с ним сделали, т.к. в этих помещениях они хозяйничали сами). И тогда мы сделаем то же самое, и что сделали и продолжаем делать для Луганской области. Мы также имеем достаточно оборудования, чтобы восстановить уровень связи на неподконтрольной части Донецкой области. Также мы готовы восстановить здесь работу экстренных служб», – резюмировал Проживальский.

В ходе пресс-конференции Проживальский также рассказал, как «Vodafone-Украина» вела финансовую деятельность, работая на неподконтрольной территории, о нюансах Минских переговоров по вопросу восстановления связи Vodafone в «ДНР» и «ЛНР». Он дополнил, что «Vodafone-Украина» нашла взаимопонимание с луганской стороной, поэтому в «ЛНР» связь удалось восстановить, ее качество будет улучшено до начала лета, уже подготовлено 8 тонн оборудования для завоза в «ЛНР». В отличие от «ЛНР» переговоры с «ДНР» проходят трудно. «Но на последней встрече мы поставили Донецку условие – если будете и дальше с нами играться, мы просто демонтируем оборудование, которое работало на донецком направлении. Мы уже более двух месяцев здесь в простое, и толку нет», – заявил директор компании.

Напомним, с 11 января в «ДНР» недоступна связь «Vodafone – Украина» (в «ЛНР» связь полностью восстановили 19 января). В этой связи жители массово начали переходить на услуги «республиканского» мобильного оператора «Феникс». Однако местный оператор не справляется с потоком абонентов.

С 13 января в «ДНР» появилась возможность с «Феникса» звонить на номера «Vodafone Украина». После усиления станций Vodafone в подконтрольных Марьинке, Авдеевке и др. населенных пунктах сигнал начал поступать на окраины Донецка. 20 января в «ДНР» сообщили о возможности звонить в Украину со стационарных телефонов. Кроме того, найдены варианты звонить и с подконтрольной территории Украины в «ДНР».

В «ДНР» восстановить сигнал Vodafone не представляется возможным, т.к. «республиканские власти» постоянно выдвигают новые условия и не соглашаются на вариант, который был использован в «ЛНР». Из последних требований «ДНР», что «Vodafone – Украина» должна заплатить 800 млн руб. в качестве «налогового» долга.

При этом в «ДНР» до сих пор принимается сигнал иного украинского мобильного оператора – «Интертелеком», работающего в формате CDMA.

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