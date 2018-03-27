КПВВ «Новотроицкое» сегодня вынужден был продлить работу. Новости

Сегодня, 27 марта, в 18:29, с временно неподконтрольной украинской власти территории Украины в КРП «Березовое-2» резко прибыло более 30 транспортных средств. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь Донецкого пограничного отряда Валерия Карпиленко.

«С целью недопущения оставления граждан в "серой" зоне работу контрольного поста "Березовое-2" и контрольного пункта въезда-выезда "Новотроицкое" был продлен до оформления всех граждан. Напомним, подобное поведение представителей НЗФ наблюдается не впервые. Впрочем, каждый раз пограничники идут на встречу гражданам Украины и чтобы не рисковать их здоровьем и жизнями продолжают проверочно-пропускные мероприятия до проезда всех путешествующих на подконтрольную Украины территорию», – уточнила Карпуленко.

Ранее сообщалось, что на окраине поселка Березовое оперативниками Донецко-Луганского регионального управления ГПСУ, благодаря взаимодействию с саперами 30-й бригады были обнаружены 8 коммулятивных выстрелов ПГ-9С к станковому противотанковому гранатомету 9М.