Только два: Для неподконтрольного Донбасса Vodafone не будет расширять тарифную сетку. Новости

Мобильный оператор Vodafone не планирует расширение тарифной сетки для неподконтрольных Украине территорий Донбасса. Об этом в комментарии «Донецким новостям» заявил директор по корпоративному управлению и контролю «Vodafone-Украина» Олег Проживальский.
Он напомнил, что на неподконтрольной Украине территории Донбасса, в соответствии с коллективным договором группы Vodafone, компания не имеет права работать под товарным знаком Vodafone и продолжает там оставаться под брендом МТС. В этой связи для неподконтрольных территорий и их бренда нужно было установить свои тарифы.
«Мы уже изменили там тарифы. Ввели два – один с каждодневным платежом и один с платежом раз в месяц. Пока мы не планируем там что-либо менять».
Как сообщалось ранее, с 9 января по 15 февраля 2018 года абонентов, находящихся в «ДНР» и «ЛНР», Vodafone (МТС) перевел на новый тарифный пакет «Смартфон стандартный» с ежедневной абонплатой в 3 грн или 60 грн в месяц. Пакет включает безлимитные звонки в сети «Vodafone Украина» и 50 МБ в день 3G/2G интернета. Стоимость звонков на другие сети Украины составляет 1,5 грн/мин, стоимость SMS/MMS на все мобильные сети Украины –1,00 грн/шт., стоимость звонков на границу (в рамках услуги "0 за границу": стоимость доступа составляет 5 грн./сутки, действительна для 22 стран) – 0 грн/мин.
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